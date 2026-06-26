虐狗罰得比打老師還重？網紅Cheap曝對比 嘆「人不如狗」
韓劇《鐵拳教育》爆紅，主要原因就在於劇情探討現在南韓的校園暴力、教育體制等問題，更凸顯教師弱勢的處境。網紅Cheap在臉書粉專分享一例學生毆打老師的判決，並且還舉了兩例飼主虐狗的案例來做比較，竟看到老師被打只判賠6千多元，虐狗卻挨罰8萬，讓他搖頭直呼「人不如狗」。
從Cheap分享的案例看到，高雄有位女老師遭學生辱罵還毆打，最後法院判學生及家長連帶賠償6680元，但在2020年及2023年，嘉義跟三重各有兩起飼主虐狗案例，分別開罰8萬3000元、8萬元，如此差別也讓Cheap批評在台灣羞辱、毆打老師，判罰金額竟然比踹狗還低。
Cheap說政府用幾萬元的重罰來保護動物，但老師在學校被學生辱罵、毆打，卻得自己提起民事訴訟，最後法官再用行情價判個6680元，老師還會因此留下心理陰影，這6680元去做個幾次心理諮商搞不好就花光了，讓他直言「我們對老師的保護，是不是太弱了」。
貼文也引起熱烈討論，「6600連醫藥費可能都不夠」、「這麼便宜，難怪學生敢打」、「當然太弱，不然鐵拳教育怎麼會紅」、「來個十倍，家長們就會更願意主動教導孩子們的品格了」、「罵個三字經不是都賠好幾萬了？都被打了才6千？」、「這老師還勇於提告已經非常了不起了，多少老師只能默默承受，連一句道歉都很難得到」、「老師不如狗，難怪家長、學生一堆恐龍」。
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