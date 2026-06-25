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台灣文博會8月登場 探索文創中的未來日常式

中央社／ 台北25日電

2026台灣文博會將於8月登場，今年以「未來日常式Future Everyday」為題，集結5大趨勢主題，邀請國內外買家與民眾參與。

根據文化部今天發布新聞稿，今年文博會分兩個部分，文化策展即將於8月1日至31日在空總台灣當代文化實驗場展出，品牌商展則自8月6日至12日在台北南港展覽館1館開展。

文化部表示，文博會品牌商展規模近年持續成長，今年使用展場面積較去年增加18%，整體參展品牌更突破870家、較去年成長26.3%；參展廠商攤位數逾1200攤、較去年成長25.7%。

除了台灣品牌外，更吸引港澳、日本、泰國、韓國等共53家國際品牌參展，逾80位國際專業買家來台。

主題展區以「家」為空間原點，延伸工作、創作、休息與交流等複合生活場域，並規劃「生活儀式」、「溫柔科技」、「慢生活片刻」、「家的新想像」與「有意識的設計」等5大趨勢主題。

今年參展單位中有佔比高達64%的IP授權品牌，包括具超高人氣及話題性的「油頭二世」與「變種吉娃娃」、風格溫暖具陪伴特質的「諾米」和「布朗尼」，以及新銳結合生活趣味與角色IP的「茶包先生」，以及暌違30年復出的「凱西．陳」。

此外，文策院則以「IP轉生漫畫屋」為主題，以ACG中最具想像力的「轉生」概念為核心，展現台灣原創漫畫IP跨域延展的無限可能。

文博會各項資訊將陸續公布於「2026台灣文博會」官網。

文化部

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