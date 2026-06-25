境外生達14萬人 教育部徵接待家庭促跨文化體驗

台灣的境外生已突破14萬人，教育部今天舉辦接待家庭計畫說明會，期盼更多台灣家庭一同參與，促進文化交流體驗。

台灣境外生在COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情後人數逐年回升，113學年度達12.3萬人，114學年度最新統計已突破14萬人。其中來自越南的人數最多，占約3成，其次是印尼、馬來西亞、日本。

根據「大專校院境外學生接待家庭計畫」網站介紹，有別於國外常見的付費寄宿家庭，台灣的接待家庭計畫以文化交流為主，學生平日居住於學校宿舍，假日或空閒時間再到接待家庭家中拜訪或共同出遊。接待模式分為3種類型，包括單日接待、2到5天住宿接待、短期接待（7天到2週）。

教育部今天在高雄舉辦的說明會中，介紹接待家庭計畫線上平台各項功能，包含接待家庭招募與培訓、學生媒合機制、文化交流活動規劃及跨校與跨單位合作模式等。

接待家庭可和大學合作舉辦多元文化體驗，例如台灣大學近期配合端午節，安排三腳渡划龍舟活動，帶領接待家庭成員及境外學生認識當地歷史沿革與淡水河流域文化。

成功大學則結合華語中心與接待家庭資源，辦理後壁米食文化實境走讀，帶境外學生認識台灣米食文化，製作象徵吉祥與祝福的紅龜粿，走訪百年古厝及懷舊街區。

接待家庭也可自發規劃活動，過去案例包括參與大甲媽祖遶境、蘭陽溫泉季、拜訪三合院藝術家、森林博物館參訪及茶文化體驗等，讓境外學生有機會從生活中，認識真實而豐富的台灣。