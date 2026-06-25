鐘點移工計畫服務時數破8萬 使用長時數占58%
因應民眾臨短急服務照顧需求，勞動部推動鐘點移工計畫，在全台16縣市提供服務，據統計，5月底累計服務時數已破8萬小時，使用長時數服務占58%，為申請最多的樣態。
滿足國內民眾照顧需求人力，勞動部推動「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，也就是鐘點移工計畫，讓民眾能自費向公益社團法人申請照顧人力，全台共有13家試辦單位在16縣市提供服務。
多元陪伴照顧服務試辦計畫去年4月初上路，勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿指出，根據統計，至今年5月底累計服務時數突破8萬小時，其中本案被照顧者使用的長時數服務占比58%，是申請案件中最多的樣態，在滿意度調查部分有92%使用者表示對此服務感到滿意。
台中一名已經九旬的蘇奶奶因脊椎開刀急需照顧，面對突如其來的照顧空窗期，女兒透過多元陪伴照顧服務試辦計畫，申請長時數的10至12小時服務，補足外籍看護到任前的照顧空窗期。
發展署指出，多元陪伴照顧服務試辦計畫收費及服務項目於官網皆有完整揭露，民眾申請時時數可彈性選擇4小時、8小時、12小時至24小時服務，民眾常缺乏12小時長數或夜間家庭照顧服務，此計畫正好可以適度補足人力。
發展署說，目前全台共有13家公益團體提供多元陪伴照顧服務，若家庭有臨時或短期的陪伴照顧需求，都可上「多元陪伴照顧服務網站」，或撥打1955免付費專線諮詢。
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