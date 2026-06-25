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銀髮友善食品頒獎 不黏牙圓仔粿喚起長者飲食記憶

中央社／ 台北25日電
農業部25日舉行2026銀髮友善食品頒獎典禮，獲獎產品不但兼顧銀髮族營養需求及易咀嚼，還能喚起長者飲食記憶，包括不黏牙的圓仔粿、冷凍魩仔魚蘿蔔糕、免剝蛋殼的雞蛋干。中央社
農業部25日舉行2026銀髮友善食品頒獎典禮，獲獎產品不但兼顧銀髮族營養需求及易咀嚼，還能喚起長者飲食記憶，包括不黏牙的圓仔粿、冷凍魩仔魚蘿蔔糕、免剝蛋殼的雞蛋干。中央社

農業部今天舉行2026銀髮友善食品頒獎典禮，有18項產品脫穎而出，這些產品不但兼顧銀髮族營養需求及易咀嚼，還能喚起長者飲食記憶，例如不黏牙的圓仔粿。

農業部次長胡忠一表示，11年前看到台灣高齡化趨勢，開始與食品工業發展研究所合作，鼓勵業者開發銀髮友善食品，現在台灣已進入超高齡社會，65歲以上人口占20%以上，加上少子化問題，銀髮友善食品需求會愈來愈大。

胡忠一指出，這次獲獎產品一大亮點，就是打破高齡餐食「只能吃粥」的刻板印象，還能喚醒長者的飲食記憶，例如奇美食品研發的「不黏的圓仔粿」，利用國產黑米與芋頭，降低傳統糯米點心的高黏附性，尤其對很多戴假牙的長者，更方便重溫傳統點心的美味。

獲獎產品還有鮮湧企業的「芋頭鮮魚米粉」、「麻油雞炊飯」；溪和食品開發的「冷凍魩仔魚蘿蔔糕」；台灣主婦聯盟推出的「本土花生脆粒豆漿冰淇淋」等。

胡忠一表示，為深化在地農業與加工技術的鏈結，今年將參賽產品使用台灣農產原料比例，從10%提高至15%，但獲獎產品使用國產原料比例都達35%以上，其中有14項超過50%，希望明年能全部都在50%以上。

根據食品所調查，11年來入圍的銀髮友善食品，使用國產農產品累計已達157萬噸，剛開始的前幾年產值只有新台幣1億、2億元，今年已超過56億元。

胡忠一指出，今年共吸引94家業者、221項產品參賽，其中有6成曾參與評選，顯示銀髮友善食品已從短期利基市場轉向中長期品牌經營，並吸引全家與統一兩大連鎖超商投入開發，希望未來能有更多銀髮友善食品走入家庭與社區，共同打造全齡共享的幸福餐桌。

胡忠一 農業部

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