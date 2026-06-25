原校師資培育不足　學者建議師培中心增設跨領域科別

原民會副主委杜張梅莊今天說，推動設立原住民族學校，面臨師資培育及升學轉銜配套不足等挑戰，將採「公辦民營模式」的過渡策略。學者建議，師資培育中心應增設「跨領域科別」為主的科別，培育適合的原住民跨域教師。

立法院教育及文化委員會今天舉辦「建構原住民族教育自主治理體系－原住民族學校法立法」公聽會，邀專家學者及原民會副主委杜張梅莊、教育部次長張廖萬堅列席。

張廖萬堅報告時表示，設置原住民族學校是為打造完整、實用的原住民族教育體系，屬維護原住民族教育權的具體展現，教育部支持設立原住民族學校，以落實憲法依原住民之民族意願，保障原住民族教育權利，彰顯原住民族自主自決。

杜張梅莊說，原住民族學校是以原住民族知識體系為核心，並依特定民族的教育哲學、文化價值與發展目標來實施教育，除一般國民教育課程外，更重視原住民族語言教學、傳統文化與歷史、部落知識與生活技能等，教育理念是讓學生延續民族文化與價值觀。

杜張梅莊指出，推動設立原住民族學校面臨許多挑戰，首要問題是「具文化與族語專業的師資培育」尚未到位，且「升學轉銜與學力認證」配套不足，教材開發仍有斷層。原民會將採「公辦民營模式」，結合公部門資源與民間文化專業，是最具務實性的過渡策略。

黎明技術學院通識中心主任李文旗說，他主張不將原住民族文化視為「外加課程」，而是將原住民族知識體系全面融入教育核心，並實質在地化；師資培育要從「被動要求」轉向「在地自主」，設立民族專業教師與部落傳承師；將原住民族教育發展基金法制化，確保資源配置穩定、避免因政黨輪替而中斷。

東華大學民族發展與社會工作系副教授陳張培倫表示，透過原民學校進行文化傳承，不能只是浪漫化的理想，應解決原民家長、學生實際需求，大學升學制還是看一般學科知識，原民學校所學的東西一般大學不會看，恐讓家長、學生產生信心危機，最後仍選擇一般學校，建議同步在大學端做變革，否則只是叫好不叫座。

東華大學人文社會學院長傲予莫那說，同意以族語作為主要教學語言，但原民學校的族語能力應視職務需求，提供分級要求，文化、族語教師及校長應具備較高族語能力，一般學科教師則可以逐步提升。初期中央要負責規劃制度、保障經費、做好師資培育，地方要能跟部落合作，推動學校設立、在地課程發展。

八斗高中原住民族實驗教育專班導師潘育文表示，原住民族學校應開放部分比例的非原民師生，教材設計方向要注意如何與專業學科銜接；現有師資培育中心應增設「跨領域科別」為主的科別，培育適合的原住民跨域教師。草案中設定校長、教師須通過「高級」族語認證是很好的門檻，但一開始恐找不到人才，這部分要更有彈性。