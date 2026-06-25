一國多制？教師鐘點費挨批私校僅領公校7至8成 教團籲訂統一標準

教師鐘點費制度引發爭議。宜蘭縣教師職業工會等11個教師工會今（25）日召開記者會，指出現行《教師待遇條例》未將鐘點費納入法定待遇保障，導致部分私校教師鐘點費僅有公校的7至8成，各縣市課後輔導、學習扶助等課餘鐘點費標準也不一致，形成「一國多制」甚至「一校多制」亂象，呼籲儘速修法補上制度漏洞。

宜蘭縣教師職業工會副理事長葉明政表示，教育部對大專院校不論公私立、專兼任教師的鐘點費，均有明確的中央法令規範數額；但反觀中小學階段，教育部往往以「地方自治」或「私校內控自主」為由，缺乏一致標準，導致專任專任教師超時鐘點費出現公私差異，課後輔導、課後照顧、學習扶助及寒暑假學藝活動等課餘鐘點費更形成「一國多制」現象。

高雄市教師職業工會理事長李雅文指出，現行《教師待遇條例》第4條將教師待遇限縮於本薪、加給與獎金，使鐘點費淪為性質不合法律定義的「化外之民」。更有許多私校以「財務自主」為由，長期以低於公校的標準核發超時及兼代課鐘點費，有些甚至僅有公立學校的7至8成費用。

苗栗縣各級學校產業工會理事長郭彥成說，公立中小學正課鐘點費雖有中央基準，但課後輔導、學習扶助等課餘鐘點費則由各地方政府自行訂定。然而，各縣市財政條件不同，教師即使投入相同時間與心力，所得報酬卻存在明顯差距，衝擊基層教師教學熱忱與專業尊嚴。

「離島與偏鄉更是制度缺口被放大的地方」，澎湖縣教師職業工會理事長王銘聖則表示，偏鄉與離島學生高度仰賴課後照顧、學習扶助等措施縮短學習落差，其中學習扶助不僅是讓學生多上一節課，教師還需依學生需求設計教材與課程，但相關鐘點費未能充分反映實際付出，形成「一國多制」、甚至「一校多制」的亂象，不僅影響教師投入意願與專業尊嚴，更可能衝擊偏鄉與離島學生的受教品質及教育機會。

工會為此提出三大訴求，包括修正《教師待遇條例》，明確將專任教師超時授課、兼任及代課教師鐘點費納入待遇條例規範範疇；落實公私校一致標準，嚴格限制私立學校鐘點費不得低於公立學校標準；針對課輔及課餘鐘點費，由中央制定全國一體的最低保障標準。