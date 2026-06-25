台中國家歌劇院夏日放系列 7月起6團接力演出
台中國家歌劇院「夏日放／FUN時光」系列將於7月到9月登場，邀請6組團隊接力演出，包括合唱、弦樂、絲竹、芭蕾、探戈及魔術等，盼於炎炎夏日中注入藝術能量。
台中國家歌劇院透過新聞稿說明，這檔系列演出節目從7月17日由茄莉邦藝術推廣聯盟揭開序幕，陸續登場演出的分別是星聲代合唱團、高雄城市芭蕾舞團、DF現代音樂樂團、艾瑪探戈樂團、大戲法有限公司等。
其中茄莉邦藝術推廣聯盟7月17日在小劇場的「經典弦樂四重奏─從英雄到凝視」，將演出舒伯特D小調第14號絃樂四重奏「死與少女」，與貝多芬F大調第7號絃樂四重奏「拉索莫夫斯基」兩部經典。
來自澎湖的星聲代合唱團將於7月31日於中劇院演出「阿公的跟屁蟲」合唱劇場音樂會，上半場選唱多首世界經典曲目，以及與家鄉、土地有關的歌曲；下半場以合唱劇場形式呈現改編繪本「阿公的跟屁蟲」，描繪祖孫之間深厚的情感連結。
高雄城市芭蕾舞團8月11日於小劇場推出創作芭蕾「路」，是由羅馬尼亞籍編舞家康士坦丁與新生代編舞者戴鼎如共同編創。
來自澎湖的DF現代音樂樂團將於8月14日在中劇院演出「澎湖絲竹2026．胡情」，特邀旅德指揮家張宇安擔任客席指揮，以多首描繪澎湖地景、歷史與人文的委託創作，串起屬於海島的聲音風景。
艾瑪探戈樂團8月29日於小劇場演出的「探戈小酒館」，結合3對阿根廷探戈舞者的現場演繹，訴說探戈裡的濃烈鄉愁、甜蜜愛戀和痛苦背叛故事。
在社群平台爆紅的幻術大仙，挾著全平台累積破2.5億次播放量的聲勢，將於9月25日至27日在中劇院推出個人大型魔術公演「大仙的誕生」，集結網路爆紅的經典橋段與全新創作，讓觀眾近距離感受瘋狂又神奇的魔術現場。
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