台灣文博會驚喜宣布 30年不老IP「凱西．陳」重出江湖
白T、牛仔褲，留著一頭短髮的「凱西．陳」，是1990年代風靡少男少女的經典IP，以簡單、隨性且充滿溫度的塗鴉線條，打破當時市面上精緻華麗的日系動漫主流，成為六、七年級生的集體青春記憶。「凱西．陳」總也不老，即將在2026年的台灣文博會重出江湖。
文化部今天宣布，2026台灣文博會文化策展即將於8月1日至31日在空總台灣當代文化實驗場展出，品牌商展則自8月6日至12日在台北南港展覽館1館開展。今年參展單位中有佔比高達64％的IP授權品牌，包括睽違30年復出的「凱西．陳」，對於不同世代的觀眾來說，都能深刻感受IP授權的高傳播力與跨域應用可能。
文化部表示，今年度品牌商展主題展區呼應文博會年度主題「第零位元」，以「未來日常式Future Everyday」為題，集結5大趨勢主題，邀請國內外買家與民眾參與，共創文化內容與市場接軌的多元交流與產業合作機會。
今年文博會除了使用展場面積較去年增加18%，整體參展品牌更突破870家、較去年成長26.3％；參展廠商攤位數逾1,200攤、較去年成長25.7%。台灣品牌外，更吸引港澳、日本、泰國、韓國等共53家國際品牌參展，逾80位國際國際專業買家來台。
商展總監彭筱婷表示，主題展區「未來日常式Future Everyday」意圖傳達「設計選擇並非起於品項本身，而是回到真實生活中的需求與生活態度」。展區以「家」為空間原點，延伸出工作、創作、休息與交流等複合生活場域，並規劃「生活儀式」、「溫柔科技」、「慢生活片刻」、「家的新想像」與「有意識的設計」等5大趨勢主題，並邀請張志祺、張景嵐等6位多元領域行家，以各自生活觀點進行策展式選品，展現對未來生活的多樣理解。
今年參展單位中有佔比高達64％的IP授權品牌，包括具超高人氣及話題性的「油頭二世」與「變種吉娃娃」、風格溫暖具陪伴特質的「諾米」和「布朗尼」，以及新銳結合生活趣味與角色IP的「茶包先生」。
此外，文策院也以「IP轉生漫畫屋」為主題，以「轉生」概念為核心，展現台灣原創漫畫IP跨域延展的無限可能。展區以影像demo呈現豐富的IP跨界想像，包含將《海巫事務所》轉化為動畫影像、《妖怪五星好評》與《Vtuber孔子》改編為奇幻風格音樂劇、《被我推坑的偶像同學》與《流氓書店》轉生為話題十足的電視劇、由《無能戀愛諮商中心》發展的沉浸式AI互動遊戲、以《台灣特有種》為開發原型的鬥智桌遊，或是化身精緻實體的《九號天鵝》收藏公仔。
●「2026台灣文博會」官網：https://creativexpo.tw
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