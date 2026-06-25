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影／遭惡意戳屁股...師推開竟被記申誡 教育部點名「不該罰」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
網路瘋傳某國小老師遭學生惡意戳屁股，本能防衛動作竟然被記申誡，引爆網友怒轟。教育部次長張廖萬堅點名「桶肛門」事件發生在宜蘭，這種情況不應該處罰老師。圖／截取立法院議事轉播隨選系統
網路瘋傳某國小老師遭學生惡意戳屁股，本能防衛動作竟然被記申誡，引爆網友怒轟。教育部次長張廖萬堅點名「桶肛門」事件發生在宜蘭，這種情況不應該處罰老師。圖／截取立法院議事轉播隨選系統

最近網路流傳一份校園事件調查公文，指某校教師遭學生惡搞戳屁股，老師基於防衛本能出手推開學生，沒想到竟遭校方記申誡處分，引爆網友怒批踐踏教師尊嚴、如何管教學生？甚至已經構成性騷擾。教育部次長張廖萬堅昨面對質詢時表示「桶肛門」事件不該罰，兩度點名事件發生在宜蘭

日前網路平台爆料這份公文，校方經由校事會議調查處分老師，但並未指明是哪一所學校。立委葉元之昨天進行教育部業務質詢校事委員功能存廢時，次長張廖萬堅兩度說「宜蘭這個不應該罰」，「針對宜蘭，委員提到那個桶肛門事件，奇怪這個24條就有了，為什麼還罰？」

「戳屁」風波越演越烈，直到次長點名宜蘭，縣府教育處表示，這是學校對教師做出處分，縣府並不清楚，正了解中，可能是之前的案子。至於，教育部次長所說的24條是「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」第24條規定，情況屬於老師合理「違法阻卻行為」，應該不罰。

網友爆料，一名國小男老師蹲在黑板前寫字時，遭學生故意從背後戳屁股，受到驚嚇反射性揮手推開，導致該生撞到桌子。調查報告引述訪談5位學生，認定戳屁股屬於故意行為，5位學生中有3位聽到動手的學生先問旁邊同學「要不要戳」老師屁股？

但調查小組認為，即使學生故意戳老師屁股，「甚至戳中肛門」，身為老師還是不應有傷害學生的行為，符合「教師考核辦法」第6條規定，該名教師依規定須遭記申誡處分。

事件爆開後網路瘋傳，「熱血公民教師」黃益中貼文質問哪所學校？哪些委員做出的決定？這種連調查委員是誰都不敢公開的校事會議，廢掉剛好；台北市議員侯漢廷怒斥「恐龍調查委員」。

網友更說「匪夷所思」、「老師不推開戳屁學生，難道要一直跑」、「學生戳老師屁股，已構成性騷擾」、「老師如果有傷害學生的行為，家長大可直接提起告訴」、「縱容學生」、「老師居然無權管教學生」。

縣府教育處調查了解，這是兩年前發生在某國小，老師當時被戳後本能反應手壓學生的頭，造成學生撞到桌角受傷。教育處認為，學校在調查處理的過程，應該公平兼顧學校及教師雙方權益，以免引發爭議。

網路瘋傳調查公文，某國小老師遭學生惡意戳屁股，本能防衛動作竟然被記申誡，引爆網友怒轟。教育部次長張廖萬堅點名「桶肛門」事件發生在宜蘭，這種情況不應罰。圖／翻攝自黃益中臉書
網路瘋傳調查公文，某國小老師遭學生惡意戳屁股，本能防衛動作竟然被記申誡，引爆網友怒轟。教育部次長張廖萬堅點名「桶肛門」事件發生在宜蘭，這種情況不應罰。圖／翻攝自黃益中臉書

教育部 張廖萬堅 宜蘭

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