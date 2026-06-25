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第五級保全定位不明？教部：無強制性

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導

為防制毒品入侵校園，行政院研議由退休軍警人員組成「第五級保全」進駐校園，強化校園防毒與安全防護機制。不過立委質疑，第五級保全相關權責、法律定位及與現有學務創新人力的分工都不明確。對此，教育部次長張廖萬堅表示，該政策並非強制性，只是提供學校一個選擇。

行政院規畫在校園引進第五級保全，由具備一定體力與能力的退休軍警人員協助學校執行查緝、防毒，並與警方、調查及憲兵等單位建立策略聯防機制，學校也須與警方簽訂支援協定。不過，政策公布後，引發家長、教師、學生等團體對權責定位及校園影響的疑慮。

「鐵拳教育是不是真的要來了？」國民黨立委柯志恩質疑，過去推動教官退出校園，現在卻提出引進退休軍警入校，權責定位與法律位階不明，若僅是在校園發生問題時協助處理，實質上與「一般保全」無異，且與已有的學務創新人力重疊，教育部應向外界說明清楚。

國民黨立委葛如鈞則說，教育部屢次出現「政策尚未定案就先對外拋出」的情況，例如AI人才方舟計畫、台灣高等研究學院等案，造成社會討論與行政執行上的混亂。第五級保全的細節為何？何時上路？至今仍不明確，教育部面對詢問也無法說清楚。

張廖萬堅回應，第五級保全政策，是行政院跨部會合作方案，並非強制進入校園，「只是多一個選擇」，學校在特殊個案或人力不足時可選擇尋求協助的機制，是否啟動仍由學校依需求決定。

保全 校園 教育部

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