校事會議改革 挨批「報告都一樣」

校事會議爭議頻傳，教育部強調，校事會議今年一月改革後，投訴案件量大幅減少。不過國民黨立委柯志恩質疑，教育部半年來提出的相關報告內容「幾乎長一樣」，難以看出具體改革成果。

根據教育部統計，新制實施後約四個月，投訴案件二○二案，其中進入校事會議調查四十五案，占百分之廿二；對照修法前、去年同期一至四月，投訴案件四四八案，其中進入校事會議調查三六六案，占百分之八十二。

教育部政次張廖萬堅昨在立法院教育文化委員備詢時表示，教育部今年初修正校事會議制度，取消匿名檢舉、加強大小案件的分流等。從今年一月至四月的數據來看，教師申訴案件及進入校事會議審議的比例均大幅減少，初步已達到預期效果。

至於案件分流之後進入考核的流程，張廖萬堅表示，目前初步統計約有一半案件採委外調查方式，主要與部分學校行政量能不足有關。教育部將持續精進這部分，並聆聽學校現場意見。

不過柯志恩表示，經檢視教育部自今年一月十九日至今提出的校事會議相關報告，內容長得幾乎都差不多，令人質疑半年來究竟有多具體進展，也很難讓各界期待七月時教育部能給出令大家滿足的結果。

柯志恩提到，目前校事務會議調查小組三名外部委員中必須包含法律專家，但許多教師最受傷的就是調查過程採取類司法程序，使教師產生「未審先判」感受。相較之下，若能納入更了解教育現場的教師代表或家長代表，或許更能兼顧校園實務需求。