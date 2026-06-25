校事會議制度風暴！教部支持教師 擬納法律資源

校事會議制度引發的校園衝突與家長濫訴，令不少教師身心俱疲，基層教師屢抱怨，一旦進入校事會議，常只能在漫長調查中自證清白；律師也說，現行制度在舉證責任與資訊透明度上存有重大瑕疵，教師往往被迫自掏腰包走上法院，花數年時間自證清白。

對此，教育部政次張廖萬堅說，正研議比照心理諮商模式，將法律資源納入教師支持系統，並考慮於明年增編經費，協助各縣市建立教師法律資源中心，提供法令諮詢及相關協助。

張廖萬堅強調，未來若制度成形，特殊個案也不排除提供訴訟協助及費用支持，目前正持續與教師團體、律師公會等單位研商具體作法。

義謙法律事務所律師翁國彥指出，教師經校事會議調查後，若遭申誡、記過等不利懲處，現行法規提供申訴與訴願雙軌救濟，但教師只能二選一；走訴願，敗訴後進行政訴訟，走申訴，則須經縣市教育局與教育部兩級申評會，遭駁回才能提起行政訴訟。但無論哪一條路，教師行政救濟階段勝率都極低，多數蒙冤教師最後仍得打到行政法院，才有機會爭取清白。

翁國彥指出，校事會議調查存在舉證責任、資訊透明度等兩大瑕疵。調查委員常抱持「無風不起浪」的有罪推定，資訊不透明則直接剝奪教師防禦權，受指控教師往往無法取得完整訪談逐字稿與關鍵證據。

他指出，不少案件中，學校為避免被質疑包庇，即使一審敗訴，仍可能動用公家資源上訴到底，讓孤軍奮戰的教師心力交瘁。主管機關應正視調查程序缺陷，不能讓基層教師在資訊不對等、舉證失衡的體制中反覆消耗，最後只剩「認了」或「告到底」兩條路。

一名高中學務主任也說，新制雖不受理匿名檢舉，但透過一九九九、市長信箱等陳情系統申訴時，對教育局雖是具名，對學校與被投訴教師卻往往未揭露身分，實質上跟匿名投訴一樣。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，代理教師一年一聘，調查期間往往超過聘期，即使最終獲還清白，仍可能失去工作並影響後續任教機會，呼籲教育部建立代理教師補償機制，並縮短調查流程，避免權益受損。