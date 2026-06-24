臺灣漫遊錄美版指定台廠印製 展現台灣印刷實力

楊双子小說「臺灣漫遊錄」獲「國際布克獎」後，各國版本持續加印，美方更指定美國版1萬本由台灣「紅藍彩藝印刷股份有限公司」印製，今天封面正式開印，明起連續3天印內頁。

「紅藍彩藝」董事長陳世芳接受訪問表示，「這是一次讓台灣印刷品質在國際舞台上被看見的機會，一定不能輸！」

居中牽線的版權經紀人譚光磊，今天特地到場見證歷史性的一刻，他表示，在中國持續管制出版及印刷自由的同時，也許未來其他國家的印刷品有可能來台灣代工印製。

位在桃園楊梅的印刷廠，下午2時印刷機開始測試，很快地第一批試印200張紙跑完，印刷師傅緊盯紙樣，調校顏色的準確度，期待交出最漂亮的成績，效果最好能超越在美國本地印刷的水準。

新版封面除了有仿金色的「NATIONAL BOOKAWARD WINNER」美國國家圖書獎標章，更在最上方印上紅色「國際布克獎得主（WINNER OF THEINTERNATIONAL BOOKER PRIZE）」字樣。

陳世芳表示，這次封面用紙用的是250gsm（每平方公尺重量）銅西卡紙，印好之後會再送去上一層「絲絨膜」，「摸起來有點霧霧的感覺像絨布一樣」；內頁部分，原先美方要求使用再生紙，但台灣這邊的紙顏色較深，「紅藍彩藝」建議使用FSC（ForestStewardship Council）認證的環保紙張。

據了解，這批書裝訂完成後，將有5000本直送博客來網路書店，3000本送誠品書店，書林書店1000本，三民書局及香港誠品各300本。

這次美國版在台印刷的機會，緣於發行「臺灣漫遊錄」美國版的麥克米倫出版公司（Macmillan）評估台灣訂單時，發現訂購量龐大，便輾轉透過熟悉台灣市場的同事進行了解，並與譚光磊聯繫，譚光磊輾轉引介有接國際單的「紅藍彩藝」印製。

春山出版表示，「臺灣漫遊錄」得獎後，中文版加印多達10萬本；美國版歷經3次再刷、每次1萬本，最新1次的1萬本由台灣印製；英國版也累計印刷達5萬本；日本得獎後立刻加印1萬本，後又追加1萬零2百本。