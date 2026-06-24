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米其林主廚團隊授課 綠星小廚神夏令營爆滿

中央社／ 台北24日電

灃食飲食文化教育基金會今年首次舉辦的「綠星小廚神夏令營」大受歡迎，開放報名短期內就額滿，除了家長肯定課程設計讓孩子「做中學」，還邀米其林綠星主廚團隊親自授課。

灃食公益飲食文化教育基金會今天發布新聞稿，首度舉辦的「綠星小廚神夏令營」，招收8至15歲學員，將於7月6日至8月19日，分4梯次舉行，每梯次3天、學員24人，日前開放報名，短時間全部額滿，目前候補人數持續增加。

基金會統計，報名學員除來自雙北地區，也有特地從南投、花蓮遠道北上參加，很多家長對「做中學」的食育課程有高度期待。

基金會說，夏令營是聯手台灣米其林綠星餐廳「陽明春天」共同設計課程，米其林綠星（Green Star）代表對永續餐飲的卓越承諾，是飲食界最高環境友善認證。

而讓許多家長動心的是，夏令營將米其林等級的主廚團隊帶入兒童食育現場，由米其林綠星主廚團隊親自授課，為台灣兒童料理市場開創合作典範。

基金會說，夏令營3天課程以「做中學，玩中學」為核心，涵蓋職人實作、科學觀察、味覺探索、自主判斷與品牌創造五大能力。孩子從備料到擺盤親手完成料理，學習設計餐廳菜單並上台發表，在實作中同步建立飲食素養與生活自信，基金會開發的「平衡地球美食家」桌遊，可引導學童認識永續餐食，也將導入營隊課程。

米其林 夏令營

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