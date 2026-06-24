教師工會籲冤案補償配套 教部：年終獎金納入補發
校事會議冤案補償條款5月上路後，教師工會發現，復聘教師的年終獎金、考核仍受影響，呼籲健全配套。教育部表示，年終獎金會納入計算，考核與晉薪則會納入下一波修訂討論。
過去教師經調查後，如果未受到解聘、終局停聘處分而回復聘任，依規定只會發給本薪，約只有教師所領薪資的一半。立法院於今年4月三讀通過「教師法」修正條文，設置冤案補償條款，教師在校事會議調查後還以清白，可補發本薪與學術加給。
然而，新竹市教師職業工會等多個縣市教師工會（以下簡稱工會）今天聯合發布新聞稿指出，上述條款於今年5月施行後，工會協助教師會員處理案件發現，縣市教育局在面對復聘教師的「成績考核」與「年終工作獎金」時，往往利用法規盲點「技術性扣除」。
工會舉例，有教師的年終工作獎金中，「本薪」全額發給，但「學術研究加給」卻仍按實際在職月數比例發給。
另一個例子是，教師因受調查被迫停聘，就被學校考核委員會以「實際授課或在職天數不足」為由，排除在正常的學年度考核之外，導致教師被扣減獎金、無法晉敘薪級，並影響未來退休權益。
對此，教育部今天傍晚以文字回應，今年5月施行的新規，是補發停聘期間的全數或未發給的本薪（年功薪）及學術研究加給。將配合於訂定115年教師年終工作獎金發給補充規定時，將停聘期間應補發的學術研究加給及主管職務加給，納入年終工作獎金計算。
至於成績考核及晉薪，教育部表示，因涉及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法相關條文規範，以及教師成績考核制度的整體衡平與一致，目前正廣泛蒐集意見，列為下波考核辦法修訂時的重點討論議題。
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