報考中西餐技檢 116年7月起須衛生講習或學分證明
勞動部勞動力發展署今天宣布，考量餐飲衛生與民眾健康息息相關，明年7月起報考中、西餐烹調及食物製備技能檢定，都必須檢附衛生講習時數或學分證明，才符合報考資格。
勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿指出，近年國內食安問題頻傳，民眾重視飲食衛生安全相關議題，為了提升餐飲從業人員衛生安全專業知能，已邀集衛生福利部、教育部、地方衛生主管機關、餐飲業相關公會、工會、協會及學校等20餘個單位召開會議，滾動檢討技能檢定中餐烹調、西餐烹調及食物製備職類的申請檢定資格。
發展署表示，明年7月1日起，只要是報考技能檢定中餐烹調、西餐烹調及食物製備職類，都須檢附衛生講習時數或學分證明。
根據公告內容，若是報考中餐烹調、西餐烹調及食物製備職類，丙級或單一級須年滿15歲或國中畢業，並取得衛生講習8小時證明，或具高中以上學生身分修畢食品衛生或餐飲衛生2學分證明。
若報考乙級，則須符合技術士技能檢定及發證辦法第7條第1項規定，並取得衛生講習16小時證明，或具高中以上學生身分修畢食品衛生或餐飲衛生4學分。
發展署表示，考量學校針對申請檢定資格所定課程都將於115學年度開辦，學生明年2月才開始取得食品衛生或餐飲衛生學分證明，因此將施行日期定為明年7月1日。
根據勞動部勞動力發展署統計，近3年報考中餐烹調職類人數約2萬4000人，西餐烹調為2800人，食物製備則為408人。
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