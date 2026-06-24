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香蕉全株利用助循環經濟 農糧署推多元加工創新食品
農業部農糧署推動國產香蕉多元應用，不但成功開發各種加工食品，還全株可利用，開創循環經濟價值。
2026台北國際食品展今天在南港展覽館登場，台灣香蕉產業策略聯盟也設置「台灣香蕉主題館」。
農糧署說，香蕉極具台灣產業代表性，已成為民眾日常必備水果，去年因颱風減產，今年預估總產量達34萬7976公噸，較去年增加22%，外銷也可望大幅成長，至6月20日，外銷量達728公噸，較去年同期成長70%。
農糧署持續引導香蕉加工加值，將鮮果轉化為可保存的食品原料或創新商品。
農糧署說，整合產官學各界的加工技術與研發量能，目前已成功開發青蕉粉、香蕉泥、香蕉花茶、香蕉纖維等潛力食品原料或商品，展現國產香蕉從鮮食跨界轉型為高價值食品素材的無限可能。
香蕉策略聯盟召集人兼任台灣香蕉研究所所長李文立說，今年主題館以「守護蕉農心，共好向前行」為主軸策展，傳達青蕉、熟蕉、香蕉花及香蕉纖維等部位全株皆可利用的循環經濟理念，產品涵蓋香蕉蛋捲、法式香蕉蛋塔、香蕉脆片、香蕉麵食及香蕉花茶等，呈現出香蕉的創新突破與多元延伸應用。
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