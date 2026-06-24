台中棒球狼教練涉22罪遭重判19年 教育局：持續協助受害學生
台中某國小棒球隊松姓教練對數十名學童犯下性侵、猥褻等罪刑，一、二審依90罪分判3年6月至8年6月不等刑期。松男另對10名學童犯22罪，台中地院今天一審判應執行19年，可上訴。台中市教育局表示，尊重司法判決，並持續協助受害學生及家長相關權益保障事宜。
松姓男子被控自2018年起，在台中某國小擔任棒球教練，期間卻濫用少年對他的信任，對少年犯下性侵、強制猥褻等案件。台中地方檢察署已分三波起訴，其中第二波起訴部分，松男被控在2020年至2024年間，對10名學童犯下22罪。台中地院一審審理後，今天判松男犯強制猥褻等罪，應執行19年，可上訴。
教育局指出，截至目前為止，累計收到國家賠償請求書34件，其中23件已協議成立，其餘案件持續依相關程序辦理中。
教育局表示，為防範類似事件再次發生，已全面強化校園運動團隊及社團管理機制，包括落實不適任人員查詢制度、全面檢視契約規範以加強外聘運動教練管理、辦理運動領域性別平等教育研習及親職教育等宣導活動，提升教練、學生及家長性別平等意識、風險辨識及自我保護知能。
教育局強調，維護學生安全及受教權益是最重要的責任，未來將持續精進相關制度與管理措施，營造安全、友善的學習環境，杜絕類似事件再次發生。
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