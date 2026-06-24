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給教師法律支持！教育部擬建諮詢系統 提供免費服務

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
教育部政務次長張廖萬堅表示，教育部正研議建立教師法律支持措施，未來將提供免費法律諮詢服務。記者杜建重／攝影
教育部政務次長張廖萬堅表示，教育部正研議建立教師法律支持措施，未來將提供免費法律諮詢服務。記者杜建重／攝影

校園輔導管教爭議頻傳，教育部政務次長張廖萬堅今（24）日出席立法院教育及文化委員會備詢時透露，教育部除持續推動教師心理支持機制外，也正研議建立教師法律支持措施，未來將提供免費法律諮詢服務。

今日立法院教育及文化委員會中，多名立委關注教師壓力、校園不信任氛圍。其中針對教師諮商輔導支持系統，教育部政務次長張廖萬堅表示，教育部正研擬在各縣市建立法律諮詢機制，提供教師必要的法律支持。

會議休息時間，張廖萬堅接受媒體採訪時表示，2019年《教師法》修法後，已增列教師心理諮商輔導支持系統，教育部也自後續年度起陸續編列經費，協助各縣市建置相關機制，目前各縣市皆已建立教師心理諮商輔導制度。

張廖萬堅說，教育部正研議比照心理諮商模式，將法律資源納入教師支持系統，並考慮於明年增編經費，協助各縣市建立教師法律資源中心，提供法令諮詢及相關協助。

張廖萬堅進一步說明，未來若制度成形，除可提供教師免費法律諮詢管道外，若屬於較特殊的案件，甚至考慮給予訴訟協助以及費用支持，協助教師維護自身權益。目前相關方案仍在研議階段，教育部將持續與教師團體、心理諮商專家及律師公會等單位討論具體做法。

教育部 張廖萬堅

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