快訊

毒駕害命！韓國修法整治毒駕問題，台灣怎麼做？

好市多新高雄店開幕時間確認！交通疏導動線曝光 網友：肯定塞爆

杜詩梅傳出要選花蓮議員？ 滿街拜訪店家：終於要為民喉舌了

阿里山林鐵水山線二號橋改善工程 獲農建獎特優

中央社／ 嘉義縣24日電

農業部今天舉辦「114年度優良農業建設工程獎」頒獎典禮，阿里山林業鐵路及文化資產管理處水山線二號橋改善工程，保全文化景觀、提升景觀遊憩價值，榮獲設施類特優。

林鐵處發布新聞稿表示，阿里山林業鐵路水山線作為歷史上重要的林木運送支線，見證台灣林業的發展，然而始建於1931年的水山線二號橋，歷經歲月與自然摧殘，木構件嚴重老化破損，危及橋梁承載力與結構安全。為了保全這段文化景觀，維護鐵道和行人的安全，2024年啟動改善工程。

林鐵處說，水山線二號橋改善工程特色在於將文化資產保存與現代工程技術結合。考量安全性、耐久性與歷史價值，將下部結構仿作歷史上的木造支架棧橋形式，採用鋼構仿古的方式，取代純木構架，大幅提升橋梁的安全性，並確保其耐震功能性，以延續歷史軌跡，展現林鐵獨特的文化美感。

此外，改善工程同時完成水山月台整建，提升水山線的景觀遊憩價值，創造出遊憩新亮點，成功串聯鐵路步道、森林步道與林道，形成富含歷史足跡與自然地景的環狀步道系統，有效提升整體旅遊品質，是文化資產保全、工程品質與生態友善的完美結合。

林鐵處另一項工程，鹿麻產車站及周邊環境整修工程，運用傳統工法修復白灰夾泥牆，保留原有紅檜、扁柏雨淋板及隔間牆，呈現日式木構造特色，並利用就地石材、種植原生種植栽，打造舒適有意境之庭院景緻，獲優良農建獎佳作。

林業及自然保育署嘉義分署則抱回5項獎項，包含農路林道類榮獲2件特優工程分別為「南山林道修復及周邊崩塌地整治二期工程」及「中興苗圃及採穗園設施改善工程」；治山防災類「玉井區第83林班南化中坑防砂治理工程」獲優等、「竹崎鄉牛稠溪田仔腳區域排水改善工程第三期工程」獲佳作；「香林服務區旁邊坡治理及周邊景觀改善工程」獲得設施類優等。

阿里山

延伸閱讀

林保署修復活化日治時期宿舍 獲全球卓越金獎

清水人行環境改善工程獲全國「馬路好行」特優獎 打造安全通學路

武崙公園有坡度缺設施 市府發包打造友善共融空間 讓民眾更想進公園

苗栗歷史建築「四湖劉恩寬大伙房」修復完成 200多年古宅重現恢弘氣勢

相關新聞

「鐵拳教育真來了？」第五級保全挨批定位不明 教部：只是多一個選擇

為防制毒品入侵校園，行政院研議由退休軍警人員組成「第五級保全」進駐校園，強化校園防毒與安全防護機制。立委質疑第五級保全相關權責、法律定位及與現有學務創新人力的分工都不明確，對此，教育部次長張廖萬堅表示，該政策並非強制性，只是提供學校一個選擇。

客家兒童合唱團遭改名「中國台灣」 客委會:不更正拒參加世界合唱大會

國立客家兒童合唱團參加有「合唱界奧林匹克」之稱的「世界合唱大會(World Symposium on Choral Music，WSCM)」，原「National Taiwan Hakka Children's Choir」團名卻遭改為「China Taiwan中國台灣」。客委會今天在台灣舉辦記者會表達嚴正抗議，要求主辦單位儘速更正名稱，否則將拒絕參加。

教育部稱校事會議投訴案大減 立委批半年報告「幾乎都一樣」

針對校事會議暨教師輔導管教制度與兒少相關權益探討，教育部政務次長張廖萬堅今日在立法院教育文化委員進行專題報告並備質詢。他表示，校事會議改革後，投訴案件量大幅減少，將持續精並聆聽學校現場意見。

文化部宣布江春男接任中央社董事長 李遠:具批判精神的公共知識份子

中央通訊社第10屆董監事任期將於6月30日屆滿，文化部今日宣布，第11屆董監事已依《中央通訊社設置條例》規定經行政院遴聘，並由現任中華文化總會副會長江春男接任董事長，期盼借重其長期於新聞工作、國際事務及公共服務經驗，帶領中央社持續精進發展，強化新聞專業與國際競爭力。

中國科大影視系國際發光 勇奪休士頓影展最高榮譽白金獎

■第59屆美國休士頓國際影展（WorldFest-Houston）日前公布得獎名單，中國科大影視設計系學生畢業專題作品一舉勇奪影展最高榮譽「雷米白金獎（Platinum Remi Award）」及兩項「雷米金獎（Gold Remi Award）」，展現學子的創作爆發力與影視製作實力。 創立於1961年的休士頓國際影展，是美國歷史最悠久的獨立電影節之一，素有「新銳導演搖籃」美譽，曾發掘包括李安、史蒂芬．史匹柏（Steven Spielberg）、雷利．史考特（Ridley Scott）及柯恩兄弟（Coen Brothers）等國際名導。今年影展吸引來自全球30多國、超過3,000部作品參賽，競爭激烈，能夠脫穎而出，代表作品在敘事深度、影像語言與製作水準均獲國際評審高度肯定。 此次中國科大在「大學學生製作（College Level Student Productions）」類別表現亮眼，其中由主任王昭旺、老師王偉丞共同指導的《求籤求運何時了》（Making a Wish），以當代青年面對職場迷惘為主題，運用奇幻且細膩的創作風格呈現青年追尋創作初心的歷程，成功摘下影展最高榮譽白金獎

「你該去讀書」教育部冒山寨帳號 政次張廖萬堅提醒勿被詐騙利用

社群平台Threads近日出現冒用教育部名義的假帳號，雖已遭大量網友檢舉下架，但過程中卻發生「誤傷友軍」插曲，部分網友誤將正版教育部帳號認成假帳號換殼。對此，教育部表示，將持續提醒網友注意這個現象，以免被詐騙或被不當利用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。