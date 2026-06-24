阿里山林鐵水山線二號橋改善工程 獲農建獎特優

農業部今天舉辦「114年度優良農業建設工程獎」頒獎典禮，阿里山林業鐵路及文化資產管理處水山線二號橋改善工程，保全文化景觀、提升景觀遊憩價值，榮獲設施類特優。

林鐵處發布新聞稿表示，阿里山林業鐵路水山線作為歷史上重要的林木運送支線，見證台灣林業的發展，然而始建於1931年的水山線二號橋，歷經歲月與自然摧殘，木構件嚴重老化破損，危及橋梁承載力與結構安全。為了保全這段文化景觀，維護鐵道和行人的安全，2024年啟動改善工程。

林鐵處說，水山線二號橋改善工程特色在於將文化資產保存與現代工程技術結合。考量安全性、耐久性與歷史價值，將下部結構仿作歷史上的木造支架棧橋形式，採用鋼構仿古的方式，取代純木構架，大幅提升橋梁的安全性，並確保其耐震功能性，以延續歷史軌跡，展現林鐵獨特的文化美感。

此外，改善工程同時完成水山月台整建，提升水山線的景觀遊憩價值，創造出遊憩新亮點，成功串聯鐵路步道、森林步道與林道，形成富含歷史足跡與自然地景的環狀步道系統，有效提升整體旅遊品質，是文化資產保全、工程品質與生態友善的完美結合。

林鐵處另一項工程，鹿麻產車站及周邊環境整修工程，運用傳統工法修復白灰夾泥牆，保留原有紅檜、扁柏雨淋板及隔間牆，呈現日式木構造特色，並利用就地石材、種植原生種植栽，打造舒適有意境之庭院景緻，獲優良農建獎佳作。

林業及自然保育署嘉義分署則抱回5項獎項，包含農路林道類榮獲2件特優工程分別為「南山林道修復及周邊崩塌地整治二期工程」及「中興苗圃及採穗園設施改善工程」；治山防災類「玉井區第83林班南化中坑防砂治理工程」獲優等、「竹崎鄉牛稠溪田仔腳區域排水改善工程第三期工程」獲佳作；「香林服務區旁邊坡治理及周邊景觀改善工程」獲得設施類優等。