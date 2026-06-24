家暴法28年 婦團籲重視非配偶親密關係暴力防治

家庭暴力防治法今天實施滿28週年，婦團盤點重大親密關係暴力事件，發現當中僅3件屬配偶關係，其餘多為交往或曾有親密關係伴侶，呼籲政府擴大宣傳非配偶親密關係暴力防治。

家庭暴力防治法民國87年上路，今天適逢實施滿28週年，婦女團體婦女救援基金會今天發布新聞稿說明通報數據及觀察。

婦援會表示，根據衛生福利部統計，114年全台家庭暴力通報案件達19萬676件，較111年14萬9198件明顯增加，其中以親密關係暴力案件為最大宗，約占整體通報案件5成；而被害人仍以女性為主，約占7成，但男性被害人比例也緩步增加，同時雙方互為通報案件也逐年攀升，至114年已達約3成。

若觀察婦援會114年服務的親密關係暴力被害人資料，女性則占76%、男性占24%，婦援會指出，實務發現男性被害人比例增加，除了反映家庭暴力防治宣導提升、受暴男性求助意願增高，另一方面也可能是互為被害人，有部分男性在女性被害人通報或聲請保護令後，認為也遭受女性暴力而提出通報，但後續通常拒絕接受服務。

婦援會也同步盤點114年至115年5月重大親密關係暴力新聞事件，總計11起重大案件，包含新北前男友持刀挾持與砍殺姊妹案、台北信義威秀女公關遭前男友割喉狠刺案、新北土城殺妻和小姨子案、台中男子當街刺殺前女友案、台中車內談判分手頸部砍殺案、台中出租套房情侶密室雙屍案等。

婦援會分析，其中有5起與分手後報復有關，造成被害人死亡或重傷，另有5起因衝突升高導致殺害事件，1起則發生於保護令開庭後的報復性殺害；若從傷亡情形觀察，死亡被害人中生理女性共9人、生理男性4人，另有2名生理女性遭受重傷。

進一步觀察案件關係型態，婦援會表示，當中僅3件屬配偶關係，其餘多為交往或曾有親密關係伴侶；值得注意的是，11件重大案件中，有8件發生時雙方已分居、分手或處於隔離狀態，顯示關係結束階段往往是高風險期，另僅2件曾有通報或保護令紀錄，反映仍有大量高風險案件未能及早進入保護系統。

婦援會指出，回顧台灣家庭暴力防治制度推動成果，社會對暴力辨識與通報意識已逐步提升，通報案件持續攀升，但暴力樣態、被害人需求多元且複雜，政府除持續強化保護機制，更應足夠資源提供創傷復原、擴大庇護以收容寵物、數位性暴力防治以及宣導情感教育、友善路人甲等面向補強制度缺口，降低重大暴力事件再次發生。

婦援會也提醒社會大眾，分手、分居、聲請保護令及衝突升高等情境，都可能是暴力升級的重要警訊，對於關係結束時理性面對，或是尋求資源及早求助、建立支持網絡，是降低傷害發生的重要關鍵。