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工藝中心推兒童工藝展 鼓勵動手培養創造力

中央社／ 南投縣24日電

工藝中心推出兒童工藝展覽，啟發孩童認識媒材、工序與創作思維，並鼓勵孩童透過探索與操作培養觀察力、創造力與感知能力，也盼協助孩童建立與工藝、土地及生活的連結。

國立台灣工藝研究發展中心即日起推出「工藝未來式，在山海間的冒險」兒童工藝展覽，展覽以台灣山海地景為靈感，結合美感體驗、五感探索與共融設計，構築兼具工藝教育與全人友善精神的兒童體驗空間，邀孩子透過觀察、觸摸、聆聽與創作展開一場工藝旅程。

工藝中心今天辦理開展儀式，工藝中心主任陳殿禮表示，工藝中心打造孩童的工藝探索基地，並以「工藝活水湖」倡議的共學、共享精神為出發點，以工藝連結自然、文化與生活，讓孩子感受工藝美好，並將感動帶回家庭與校園，讓工藝成為陪伴孩子成長的日常。

工藝中心說，「工藝尋覓密」展區以工藝知識探索為主軸，透過多元感官體驗，啟發孩童認識工藝媒材、製作工序與創作思維，並以有趣方式呈現工藝作品，讓孩童透過觀看、感受與理解，逐步認識工藝文化。

工藝中心表示，「工藝玩玩聚」展區以互動體驗為核心，設置馬賽克磁鐵牆、編織牆、光影互動區、染布積木、木工遊戲區，鼓勵孩童透過探索與動手，在遊戲與創作間體會工藝蘊含的材料特性、空間概念與生活智慧，實踐「玩中學、做中學」教育精神。

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