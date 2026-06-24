音樂劇「囍宴」9月重返台灣 探討家庭多元樣貌

改編自名導李安經典電影的國際共製音樂劇「囍宴」，9月將重返台北國家戲劇院展開台灣最終章演出。「囍宴」將透過台灣故事與當代觀點，重新探討愛與家庭的多元樣貌。
製作團隊華文環球藝術娛樂今天發布新聞稿表示，「囍宴」音樂劇目前正持續推進美國市場開發工作，並依循美國商業劇場及工會制度規劃後續發展。隨著國際開發進程展開，「囍宴」也將成近年少數由台灣出發、進入美國專業劇場開發體系的原創音樂劇作品之一。
「囍宴」音樂劇於2024年以全新版本在台灣世界首演，作品以台灣家庭故事為核心，透過百老匯音樂劇形式重新詮釋家庭、愛、歸屬與文化認同等議題。
台裔美籍的「囍宴」原創概念暨總製作人楊呈偉表示，「囍宴」的創作初衷，是希望透過一個來自台灣家庭的故事，與世界各地觀眾展開對話，「家庭、愛與理解，是跨越文化與語言的共同情感。很期待這齣音樂劇未來能在更多城市與觀眾見面，讓這個故事持續成長。」
配合2026年演出，「囍宴」音樂劇同步推出「台灣驕傲 Taiwan Pride」線上主題展，透過數位策展串連音樂劇核心精神與台灣社會對多元關係、家庭與平權議題的持續對話，邀請台灣及海外民眾共同參與。
「囍宴」音樂劇將於9月25日至9月27日演出，地點在國家戲劇院。
為防制毒品入侵校園，行政院研議由退休軍警人員組成「第五級保全」進駐校園，強化校園防毒與安全防護機制。立委質疑第五級保全相關權責、法律定位及與現有學務創新人力的分工都不明確，對此，教育部次長張廖萬堅表示，該政策並非強制性，只是提供學校一個選擇。
國立客家兒童合唱團參加有「合唱界奧林匹克」之稱的「世界合唱大會(World Symposium on Choral Music，WSCM)」，原「National Taiwan Hakka Children's Choir」團名卻遭改為「China Taiwan中國台灣」。客委會今天在台灣舉辦記者會表達嚴正抗議，要求主辦單位儘速更正名稱，否則將拒絕參加。
針對校事會議暨教師輔導管教制度與兒少相關權益探討，教育部政務次長張廖萬堅今日在立法院教育文化委員進行專題報告並備質詢。他表示，校事會議改革後，投訴案件量大幅減少，將持續精並聆聽學校現場意見。
中央通訊社第10屆董監事任期將於6月30日屆滿，文化部今日宣布，第11屆董監事已依《中央通訊社設置條例》規定經行政院遴聘，並由現任中華文化總會副會長江春男接任董事長，期盼借重其長期於新聞工作、國際事務及公共服務經驗，帶領中央社持續精進發展，強化新聞專業與國際競爭力。
■第59屆美國休士頓國際影展（WorldFest-Houston）日前公布得獎名單，中國科大影視設計系學生畢業專題作品一舉勇奪影展最高榮譽「雷米白金獎（Platinum Remi Award）」及兩項「雷米金獎（Gold Remi Award）」，展現學子的創作爆發力與影視製作實力。
創立於1961年的休士頓國際影展，是美國歷史最悠久的獨立電影節之一，素有「新銳導演搖籃」美譽，曾發掘包括李安、史蒂芬．史匹柏（Steven Spielberg）、雷利．史考特（Ridley Scott）及柯恩兄弟（Coen Brothers）等國際名導。今年影展吸引來自全球30多國、超過3,000部作品參賽，競爭激烈，能夠脫穎而出，代表作品在敘事深度、影像語言與製作水準均獲國際評審高度肯定。
此次中國科大在「大學學生製作（College Level Student Productions）」類別表現亮眼，其中由主任王昭旺、老師王偉丞共同指導的《求籤求運何時了》（Making a Wish），以當代青年面對職場迷惘為主題，運用奇幻且細膩的創作風格呈現青年追尋創作初心的歷程，成功摘下影展最高榮譽白金獎
社群平台Threads近日出現冒用教育部名義的假帳號，雖已遭大量網友檢舉下架，但過程中卻發生「誤傷友軍」插曲，部分網友誤將正版教育部帳號認成假帳號換殼。對此，教育部表示，將持續提醒網友注意這個現象，以免被詐騙或被不當利用。
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