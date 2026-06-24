音樂劇「囍宴」9月重返台灣 探討家庭多元樣貌

改編自名導李安經典電影的國際共製音樂劇「囍宴」，9月將重返台北國家戲劇院展開台灣最終章演出。「囍宴」將透過台灣故事與當代觀點，重新探討愛與家庭的多元樣貌。

製作團隊華文環球藝術娛樂今天發布新聞稿表示，「囍宴」音樂劇目前正持續推進美國市場開發工作，並依循美國商業劇場及工會制度規劃後續發展。隨著國際開發進程展開，「囍宴」也將成近年少數由台灣出發、進入美國專業劇場開發體系的原創音樂劇作品之一。

「囍宴」音樂劇於2024年以全新版本在台灣世界首演，作品以台灣家庭故事為核心，透過百老匯音樂劇形式重新詮釋家庭、愛、歸屬與文化認同等議題。

台裔美籍的「囍宴」原創概念暨總製作人楊呈偉表示，「囍宴」的創作初衷，是希望透過一個來自台灣家庭的故事，與世界各地觀眾展開對話，「家庭、愛與理解，是跨越文化與語言的共同情感。很期待這齣音樂劇未來能在更多城市與觀眾見面，讓這個故事持續成長。」

配合2026年演出，「囍宴」音樂劇同步推出「台灣驕傲 Taiwan Pride」線上主題展，透過數位策展串連音樂劇核心精神與台灣社會對多元關係、家庭與平權議題的持續對話，邀請台灣及海外民眾共同參與。

「囍宴」音樂劇將於9月25日至9月27日演出，地點在國家戲劇院。