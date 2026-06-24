協助教師面對校園濫訴 縣市擬設法律諮詢系統

校園濫訴議題受到社會重視，教育部次長張廖萬堅今天在立法院表示，正考慮增加經費，在各縣市成立法律諮詢中心，給予教師法律上的協助和支持，希望明年可以上路。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部報告「校事會議暨教師輔導管教制度與兒少相關權益探討」，民主進步黨籍立委吳沛憶、范雲等多名立委都提及，可參考國外作法，提供教師更多的專業輔導、甚至是律師協助。

張廖萬堅表示，會在教師和學生權益之間尋求「衡平」。目前正研擬和律師公、協會合作，在各縣市建立諮詢系統，讓熟悉校園議題的律師提供法律諮詢，希望明年可以推動。

會議休息期間，張廖萬堅接受媒體聯訪時提到，近年陸續編列經費，輔導各縣市設置教師心理諮商輔導系統，目前都已基本完成設立。後續有教師團體建議，應將法律諮詢也納入，提供教師更多的支持和協助。

張廖萬堅表示，目前教育部正在朝此方向研擬，引導縣市政府和律師公、協會合作，提供免費的法律諮詢，甚至可考慮提供訴訟的支持和協助。

媒體追問如何提供訴訟協助？張廖萬堅說，教師法訂有「因公涉訟」的輔助措施，但定義還有待釐清。據他了解，相關認定有困難，會考慮修法，設立一個比較可執行的管道。