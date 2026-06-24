客家兒童合唱團遭改名「中國台灣」 客委會:不更正拒參加世界合唱大會

國立客家兒童合唱團參加有「合唱界奧林匹克」之稱的「世界合唱大會(World Symposium on Choral Music，WSCM)」，原「National Taiwan Hakka Children's Choir」團名卻遭改為「China Taiwan中國台灣」。客委會今天在台灣舉辦記者會表達嚴正抗議，要求主辦單位儘速更正名稱，否則將拒絕參加。

客家公共傳播基金會董事長宋廷棟表示，今年3、4月時，WSCM官方網站上仍然以「National Taiwan HakkaChildren's Choir」為團名，卻在6月22日修改為「China Taiwan Hakka Children'sChoir」，國名由「National Taiwan」改為「ChinaTaiwan」。

宋廷棟表示，國際合唱聯盟理事之一來函關切，認為我方不應遭受不公平對待。但由於活動也接受澳門政府的補助，這項更改是依照澳門政府的指示所進行 否則 WSCM將無法舉辦。

客委會主委古秀妃表示，客委會表達嚴正抗議，並要求主辦單位應儘速更正名稱，維護台灣參與國際文化事務之尊嚴與權益。她表示，團名代表團方的認同與自主權力，不能由主辦單位修改，呼籲WSCM尊重。若無法改回名稱，國立客家兒童合唱團將拒絕參加。