臺灣指數公司開放 TIP 台灣永續評鑑 予教授及碩博士生免費申請使用
為增進國內永續發展議題的研究風氣，深化TIP台灣永續評鑑資料多元應用，臺灣指數公司已正式開放TIP台灣永續評鑑歷史資料，供大專院校教授及碩博士生免費申請使用。凡國內大專院校專任教師、研究機構人員，或經教授指導的碩博士班學生，皆可提交申請書及研究計畫相關資料。相關申請辦法及申請書表格，已正式公布於臺灣指數公司官網及IR議合服務平台(https://irengage.taiwanindex.com.tw/announcements)。期望藉此與學界攜手累積台灣ESG實證研究能量，共同厚植台灣永續研究基礎。
TIP台灣永續評鑑以社會(Society)、經濟(Economy)、環境(Environment)及揭露(Disclosure)四大構面(SEED)為基礎，設計300多道接軌國際永續趨勢、貼近在地市場環境的題項，系統性檢視上市櫃公司因應永續發展議題機會與風險的績效表現；為主管機關核可的六檔ESG基金採用，運用最廣泛的台股ESG評鑑資料，並獲十多家投信、銀行、證券、期貨及外資機構採用，執行投資、融資之應用。
為支持學界進行永續發展議題的研究分析，這次開放申請的資料庫完整涵蓋六大模組：包含SEED總得分（模組一），SEED四大構面分數（模組二），
延伸涵蓋二十二項ESG重大議題分數（模組三），收錄員工薪資與碳排放等五十餘項關鍵指標（模組四）；涵蓋企業違反環保、勞基法等約48項裁
罰紀錄（模組五）；及結合重大性事件評估結果（模組六）。
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