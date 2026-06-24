始源新劇改編自台漫 M蜥盼更多本土作品被看見

Super Junior成員崔始源將長住台灣，搭檔女星雷嘉汭拍攝影集「要是未曾相遇就好了」，該影集改編自台灣漫畫家M蜥作品，M蜥期待，未來有更多優秀台漫能被看見。

漫畫「要是未曾相遇就好了」描述女主角為追求與男主角的完美戀情，不惜靠陰廟不斷「重生」的驚悚癡戀，自2019年起於網路漫畫平台LINE WEBTOON連載至2021年完結，也曾進軍韓國NAVER SERIES平台連載，網銀國際影視於2023年取得影視改作權並開始改編籌拍。

M蜥今天向中央社記者表示，能看見筆下的角色與故事，由影像團隊以不同的視角重新詮釋，是一件非常不可思議，也格外珍貴的事。她尤其期待看見女主角小璃周旋於不同角色之間，那種彼此試探、各自隱藏祕密的諜對諜氛圍；也期待作品中具有台灣特色的陰廟文化，能透過影像呈現出神祕而獨特的氣息。

過去漫畫於韓國連載時，台灣陰廟文化便吸引許多讀者關注，令M蜥印象深刻，她認為，台灣與韓國的宗教信仰和民間傳說各有特色，卻也存在一些相似之處，例如人們為了實現強烈的願望，必須付出相應的代價。這種既陌生又帶有共通性的文化設定，引起了不少讀者的好奇。而愛情與情感執念也是跨越文化與語言的共同經驗。

「要是未曾相遇就好了」發想契機源自於M蜥的初戀經驗，在戀愛失敗後她總想著各種讓戀情更好的「假設」，加上她向來喜歡懸疑故事，便將這些思緒集結、構思為故事，連載後初戀還來留言祝福「這個故事畫得很好」。

M蜥表示，即使讀者來自不同國家，也能很快理解角色因為迷戀、執著與失去而產生的痛苦。當時有不少韓國讀者對作品中的感情描寫與角色心理產生共鳴，也讓她深刻感受到，只要情感足夠真實，故事便有機會跨越文化差異，觸動不同地方的讀者。

M蜥說，這次影視改編不只是個人創作生涯中非常重要的里程碑，也讓她看見台灣原創漫畫走向更多元媒介、甚至跨出國際市場的可能性。過去看到日本、韓國許多漫畫作品被改編成影集或電影，並透過影視平台讓全球觀眾認識，她一直非常羨慕，也期待台灣的原創作品能有更多這樣的機會。

M蜥提到，這次原創IP與影視團隊共同努力，希望將台灣優秀故事推向更廣大市場的重要一步，也特別感謝一路以來支持作品的讀者。還有編輯部及網銀影視對作品的重視，讓作品有機會改編為影視。

M蜥相信，漫畫轉化為戲劇，不只是作品形式的延伸，更可能成為台灣原創IP接觸不同觀眾、走向國際市場的重要途徑，她也期待未來能有更完整的產業支持與合作環境，讓更多優秀的台灣漫畫作品被看見。

LINE WEBTOON作者M蜥爆紅作品「要是未曾相遇就好了」改編影集正式開拍，女主角雷嘉汭化身天才鋼琴少女。圖／網銀國際影視提供