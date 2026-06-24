客家兒童合唱團遭WSCM改名 客委會：不更正拒參加

客委會今天嚴厲譴責中共施壓世界合唱大會（WSCM），官方片面更改客家兒童合唱團團名為「中國台灣」；呼籲儘速更正名稱，若未更正將拒絕參加。

客家委員會今天舉辦記者會表示，嚴正抗議「世界合唱大會（World Symposium on Choral Music，WSCM）」官方網站上，原「National Taiwan HakkaChildren's Choir，國立客家兒童合唱團」團名遭中共介入施壓擅改為「China Taiwan中國台灣」。

客委會要求主辦單位應儘速更正名稱，以維護台灣參與國際文化事務尊嚴與權益。

客委會說明，在今年3、4月時，WSCM官方網站上仍然以「國立客家兒童合唱團」為團名，卻在6月22日突然修改為「China Taiwan Hakka Children'sChoir」，國名也由「Taiwan」改為「ChinaTaiwan」。

客委會指出，主辦單位國際合唱聯盟（IFCM）理事之一先前來函關心，認為台灣不應遭不公平對待；然而活動也接受澳門政府的補助，此項更改是依照澳門政府的指示所進行，否則WSCM將無法舉辦。

客委會主委古秀妃會中表示，國立客家兒童合唱團是民國108年成立，後來由客家公共傳播基金會經營，是由政府支持的合唱團。她強調，一個人有人格、國家有國格，不能被踐踏矮化，因此嚴厲譴責中共。

古秀妃表示，可能理解主辦單位的壓力，但「國立客家兒童合唱團」的團名是代表機構認同及自主權力，不能由主辦單位修改，呼籲主辦方尊重，並將名稱改回來，如果沒有改回名稱，將拒絕參加。

古秀妃指出，世界上唯一的客家兒童合唱團就在台灣，台灣的孩子展現對於客家語言、音樂獨特的風格、魅力及自信；儘管這次遭中共蠻橫對待，會持續走向國際，讓世界看到台灣、聽見客家。

古秀妃同時呼籲全世界的客家人看見中共的本質，即便是孩子的客家音樂表演，也無所不用其極打壓，但「愈是壓制，愈要開花」，她強調台灣是自由民主的國家，從不妥協，會與自由民主的國家聯合，走向正確的道路。

WSCM每3年舉辦1次，屬規模最大、藝術純度最高的頂級合唱盛事，被譽為「合唱界奧林匹克」。