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教育部稱校事會議投訴案大減 立委批半年報告「幾乎都一樣」

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
教育部政務次長張廖萬堅表示，校事會議改革後，投訴案件量大幅減少。記者柯美儀／攝影
教育部政務次長張廖萬堅表示，校事會議改革後，投訴案件量大幅減少。記者柯美儀／攝影

針對校事會議暨教師輔導管教制度與兒少相關權益探討，教育部政務次長張廖萬堅今日在立法院教育文化委員進行專題報告並備質詢。他表示，校事會議改革後，投訴案件量大幅減少，將持續精並聆聽學校現場意見。

針對校事會議爭議問題，張廖萬堅表示，教育部在今年1月12日修正校事會議制度，已透過巡迴座談廣泛蒐集教師意見。因此，1月12日公布的新措施，主要是強化前端分流機制，希望減少不必要的申訴案件與濫訴情形。例如取消匿名檢舉，並加強大小案件的分流，讓學校在前端有一個判斷的基準，避免所有案件一律進入校事會議處理。

張廖萬堅說，從教育部今年1月至4月掌握的數據來看，教師申訴案件數量確實明顯下降，進入校事會議審議的比率也大幅減少，初步已達到預期效果。

至於教師團體關心的考核案件委外調查問題，張廖萬堅表示，目前初步統計約有一半案件採委外調查方式，主要與部分學校行政量能不足有關。教育部將持續精進這部分，並聆聽學校現場意見，減少教師在執行專業管教時所面臨的困擾。

立委柯志恩表示，她檢視校事會議從今年1月19日至今，包括6月15日公聽會及今日最新報告內容後發現，相關資料內容長得幾乎都差不多，令人質疑半年來究竟有多少具體進展，也很難讓各界期待7月時教育部能給出令大家滿足的結果。

柯志恩認為，教育部應更明確規範哪些案件應進入校事會議、哪些不應進入，而非僅以案件數量下降作為改革成果。她表示，即使案件比例從88％降至22％，對教師而言仍然過高。

柯志恩指出，目前校事務會議調查小組三名外部委員中必須包含法律專家，但許多教師最受傷的就是調查過程採取類司法程序，使教師產生「未審先判」感受。相較之下，若能納入更了解教育現場的教師代表或家長代表，或許更能兼顧校園實務需求。

柯志恩也提到教師輔導管教權保障問題。她表示，現行規範界線模糊，導致教師擔心觸法而產生防禦性教學，不敢積極管教學生。她呼籲教育部研議將教師輔導管教相關規範提升至法律位階，並建立家長責任機制。

教育部 張廖萬堅 教師

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