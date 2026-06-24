文化部宣布江春男接任中央社董事長 李遠：具批判精神

中央通訊社第10屆董監事任期將於6月30日屆滿，文化部今日宣布，第11屆董監事已依《中央通訊社設置條例》規定經行政院遴聘，並由現任中華文化總會副會長江春男接任董事長，期盼借重其長期於新聞工作、國際事務及公共服務經驗，帶領中央社持續精進發展，強化新聞專業與國際競爭力。

文化部長李遠特別感謝第10屆董事長李永得及全體董監事，帶領中央社跨越百年社慶，面對更為艱鉅的新聞環境及詭譎多變的世界情勢，中央社持續堅持新聞專業、推動數位轉型、強化國際傳播布局、拓展國際媒體合作網絡，致力提供多元、公正、客觀資訊，同時透過駐地記者適時向世界傳遞台灣觀點，讓世界看見真實的台灣。

李遠指出，新任董事長江春男亦為資深且知名的媒體人，同時長期關注國際情勢與投入公共事務，透過辦雜誌、報社、寫評論，在台灣不同時期始終扮演具有批判精神的公共知識份子。相信在其領導及所有董監事共同投入下，邁入下一個百年的中央社，在因應數位科技快速發展及國際局勢瞬息萬變的時代，一定能繼續堅守新聞價值與國家通訊社角色，作為台灣最可信賴的新聞媒體及與世界連結的重要橋梁，並擴大台灣在全球媒體環境中的能見度與影響力。

文化部表示，第11屆董監事經行政院衡酌專業背景、經驗傳承、性別平衡及多元代表性等面向遴聘，涵蓋新聞傳播、文化藝術、法律、會計、國際關係及資通安全等領域專業人士。

董事共15人，包含董事長江春男，以及新聞傳播方面有國立台灣大學新聞研究所教授洪貞玲、國立台灣大學新聞研究所副教授蔡蕙如、國立政治大學傳播學院教授劉慧雯、世新大學新聞學系兼任教授鍾起惠、國立中正大學傳播學系教授管中祥、國立中正大學傳播學系副教授級專業技術人員蔡崇隆、上報社務顧問胡鴻仁、自由時報副總編輯蔡素芬；文化方面的國立台灣大學台灣文學研究所教授黃美娥、設計與品牌行銷專家張振明、故事Story Studio及有理文化出版社創辦人涂豐恩；國際關係方面為前外交部駐義大利代表處代表易榮宗、中華民國無任所大使陳正然；中央社工會代表馮昭。

監事共5人，包括玫瑰道明法律事務所所長邱晃泉、國立台灣大學會計學系暨研究所名譽教授林嬋娟、謙眾國際法律事務所律師周宇修、資誠會計師事務所會計師周筱姿及前國家資通安全研究院副院長吳啟文。

中央社後續將辦理新任董監事布達典禮、董事長交接，以及召開第11屆第1次董事會，正式展開新任董事會運作。