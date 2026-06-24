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中國紓壓玩偶娜塔莎引暴力、種族歧視疑慮 教育部籲學校留意
中國校園爆紅的紓壓玩偶「娜塔莎」，變質為暴力發洩工具，引發社會疑慮。教育部次長張廖萬堅今天說，目前了解還沒有在台灣流行，但會請學校留意處理。
一款名為娜塔莎（Natasha）的紓壓玩具在中國暴紅，卻在網路平台成為暴力發洩的工具，不少人上傳將玩偶拉扯變形、剪碎、灌水撐爆的畫面，引發暴力疑慮；而其中一些娃娃被做成黑色嬰兒模樣，更被批評涉及種族歧視。
在立法院教育及文化委員會今天邀請教育部報告「校務會議」相關議題，民主進步黨籍立委陳秀寶質詢時，拿出2個「娜塔莎」，指台灣坊間已可買到，出現在許多夾娃娃機中，學生族群可以輕易取得。
陳秀寶指出，中國已有很多學校禁止學生將「娜塔莎」帶進校園，擔心這些產品會產生模仿效應，引導兒少暴力。她認為，台灣也可以討論是否要禁止，但不能只是嚴禁，也要讓學生瞭解其中的疑慮。
張廖萬堅表示，目前了解「娜塔莎」是在中國流行，台灣坊間買得到類似的玩具，但在孩子社群之間，還沒有出現上述虐待的現象。教育部會持續關注，如果學生有出現類似行為，一定會請學校協助留意和處理。
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