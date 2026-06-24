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青年生涯領航計畫錄取415名青年 最高補助28.5萬

中央社／ 台北24日電

教育部青年發展署「青年生涯領航計畫」第2階段審查結果日前公告，第1階段及第2階段共錄取415名青年，每人最高補助28.5萬元，補助審查者將於8月開始2年的生涯探索學習。

教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，因應快速變動的社會環境與就業趨勢，青年署推動「青年生涯領航計畫」，鼓勵高中職應屆畢業青年，從傳統升學路徑中抽身，投入2年的探索歷程，青年可依個人興趣、目標與節奏，自主提出企劃。

青年署表示，今年入選青年提出涵蓋職場體驗、志願服務、壯遊探索、達人見習等；有青年自國小開始投入足球訓練，因看見台灣與國際足球環境的差異，規劃前往韓國接受訓練並參與球隊交流；有青年熱愛創作與設計，將前往英國、法國、澳洲等地文化探索，走訪設計工作室、品牌企業及創作場域。

為支持青年勇敢追夢，青年署提供每名參與計畫青年最高新台幣28.5萬元補助，以及就學、兵役等配套，並安排輔導委員全程陪伴，協助青年將理想轉化為具體行動，讓青年跳脫升學與就業的既定框架，深入探索自身興趣、能力與未來方向。

青年署提到，2年的Gap Year是這些青年人生中珍貴的「增值期」，為協助青年更穩健地執行，青年署將於7月23至24日於台北市劍潭青年活動中心舉辦「入選青年共識營」，安排輔導委員與青年進行一對一對談，還有主題式的跑堂自選課程，幫助青年為即將展開的探索旅程做好準備。

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