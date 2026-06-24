中國科大影視系國際發光 勇奪休士頓影展最高榮譽白金獎
■第59屆美國休士頓國際影展（WorldFest-Houston）日前公布得獎名單，中國科大影視設計系學生畢業專題作品一舉勇奪影展最高榮譽「雷米白金獎（Platinum Remi Award）」及兩項「雷米金獎（Gold Remi Award）」，展現學子的創作爆發力與影視製作實力。
創立於1961年的休士頓國際影展，是美國歷史最悠久的獨立電影節之一，素有「新銳導演搖籃」美譽，曾發掘包括李安、史蒂芬．史匹柏（Steven Spielberg）、雷利．史考特（Ridley Scott）及柯恩兄弟（Coen Brothers）等國際名導。今年影展吸引來自全球30多國、超過3,000部作品參賽，競爭激烈，能夠脫穎而出，代表作品在敘事深度、影像語言與製作水準均獲國際評審高度肯定。
此次中國科大在「大學學生製作（College Level Student Productions）」類別表現亮眼，其中由主任王昭旺、老師王偉丞共同指導的《求籤求運何時了》（Making a Wish），以當代青年面對職場迷惘為主題，運用奇幻且細膩的創作風格呈現青年追尋創作初心的歷程，成功摘下影展最高榮譽白金獎。
另一部由王昭旺、老師萬修安共同指導的《樂園》（Paradise），聚焦社會邊緣家庭與童年情誼，以高度人文關懷與深刻劇情張力，打動國際評審，榮獲雷米金獎。而由老師廖振凱指導的《厭倦了沈淪》（Disdain），則以寫實手法刻畫邊緣人物在困境中的心理掙扎，同樣獲得金獎殊榮。
三部得獎作品皆出自影視設計系的畢業與專題製作的課程，從編劇、導演、攝影、美術設計、後期剪輯與特效與成音技術，均由學生親自參與完成。整體製作歷程不僅培養學生多元實務能力，也展現該系「以實作為核心、理論與創作並重」的教學理念。
王昭旺表示，面對全球媒體產業快速變動與媒介多元發展，不僅需要持續深化課程設計，鼓勵學生拓展創作視野，結合在地文化與世界潮流接軌進行多元創新實驗，同時運用AI科技智慧來提升影像創作品質與效率，讓學生的創作思維與成果更具備多元性與可行性。
此外，他強調，影視設計系學生能持續在休士頓國際影展與全球頂尖影視作品同台競爭並一舉抱回三座金獎，不僅是對學生們無數個挑燈夜戰的歲月與辛勤拍攝製作的最大肯定，更向國際影壇證明了學生在故事敘事與影像美學上的卓越表現。未來，該系也計畫與更多國際影視機構合作，擴大學生的國際交流與實習機會，打造一個連結世界、激發創意的學習平台，讓年輕學子的創作能量能持續在世界舞台上發光發熱，新世代的軟實力能夠被世界看見。
▪若不能畢業對不起她...北科大畢典包小柏博士班代表致詞 已逝愛女AI現身
▪合校案卡關！高雄大學通過決議推動「這校名」 中山大學回應了
▪台大首例AI眼鏡舞弊 申請入學3離譜違規 監試人員「發現很燙」識破
▪畢典脫口「趕快結束自己」惹議 世新校長致歉：自請停職、停薪2個月
▪教師遭學生攻擊…2年89校回報 教育部要出手了：給最實質協助
▪分科數甲數乙考點全解析！師曝必考核心單元、遇「魔王題」應對心法
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。