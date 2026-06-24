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中國科大影視系國際發光 勇奪休士頓影展最高榮譽白金獎

撰文／ 施協志

■第59屆美國休士頓國際影展（WorldFest-Houston）日前公布得獎名單，中國科大影視設計系學生畢業專題作品一舉勇奪影展最高榮譽「雷米白金獎（Platinum Remi Award）」及兩項「雷米金獎（Gold Remi Award）」，展現學子的創作爆發力與影視製作實力。

《求籤求運何時了》以描繪當代青年職場迷惘與追尋創作初心的細膩敘事，榮獲第59屆休士頓國際影展最高榮譽「雷米白金獎」。 圖／中國科大 提供
《求籤求運何時了》以描繪當代青年職場迷惘與追尋創作初心的細膩敘事，榮獲第59屆休士頓國際影展最高榮譽「雷米白金獎」。 圖／中國科大 提供

創立於1961年的休士頓國際影展，是美國歷史最悠久的獨立電影節之一，素有「新銳導演搖籃」美譽，曾發掘包括李安、史蒂芬．史匹柏（Steven Spielberg）、雷利．史考特（Ridley Scott）及柯恩兄弟（Coen Brothers）等國際名導。今年影展吸引來自全球30多國、超過3,000部作品參賽，競爭激烈，能夠脫穎而出，代表作品在敘事深度、影像語言與製作水準均獲國際評審高度肯定。

此次中國科大在「大學學生製作（College Level Student Productions）」類別表現亮眼，其中由主任王昭旺、老師王偉丞共同指導的《求籤求運何時了》（Making a Wish），以當代青年面對職場迷惘為主題，運用奇幻且細膩的創作風格呈現青年追尋創作初心的歷程，成功摘下影展最高榮譽白金獎。

《樂園》以深刻描繪社會邊緣家庭與童年情誼的真摯情感，榮獲第59屆休士頓國際影展雷米金獎肯定。 圖／中國科大 提供
《樂園》以深刻描繪社會邊緣家庭與童年情誼的真摯情感，榮獲第59屆休士頓國際影展雷米金獎肯定。 圖／中國科大 提供

另一部由王昭旺、老師萬修安共同指導的《樂園》（Paradise），聚焦社會邊緣家庭與童年情誼，以高度人文關懷與深刻劇情張力，打動國際評審，榮獲雷米金獎。而由老師廖振凱指導的《厭倦了沈淪》（Disdain），則以寫實手法刻畫邊緣人物在困境中的心理掙扎，同樣獲得金獎殊榮。

三部得獎作品皆出自影視設計系的畢業與專題製作的課程，從編劇、導演、攝影、美術設計、後期剪輯與特效與成音技術，均由學生親自參與完成。整體製作歷程不僅培養學生多元實務能力，也展現該系「以實作為核心、理論與創作並重」的教學理念。

《厭倦了沈淪》以深刻描繪邊緣人物在困境中的心理掙扎，憑藉強烈劇情張力與細膩敘事手法，榮獲第59屆休士頓國際影展雷米金獎。 圖／中國科大 提供
《厭倦了沈淪》以深刻描繪邊緣人物在困境中的心理掙扎，憑藉強烈劇情張力與細膩敘事手法，榮獲第59屆休士頓國際影展雷米金獎。 圖／中國科大 提供

王昭旺表示，面對全球媒體產業快速變動與媒介多元發展，不僅需要持續深化課程設計，鼓勵學生拓展創作視野，結合在地文化與世界潮流接軌進行多元創新實驗，同時運用AI科技智慧來提升影像創作品質與效率，讓學生的創作思維與成果更具備多元性與可行性。

此外，他強調，影視設計系學生能持續在休士頓國際影展與全球頂尖影視作品同台競爭並一舉抱回三座金獎，不僅是對學生們無數個挑燈夜戰的歲月與辛勤拍攝製作的最大肯定，更向國際影壇證明了學生在故事敘事與影像美學上的卓越表現。未來，該系也計畫與更多國際影視機構合作，擴大學生的國際交流與實習機會，打造一個連結世界、激發創意的學習平台，讓年輕學子的創作能量能持續在世界舞台上發光發熱，新世代的軟實力能夠被世界看見。

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