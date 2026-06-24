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華航志工前進校園開啟孩童對飛行無限想像

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航長期深耕社區關懷與偏鄉教育，由現役華航機師與空服員組成愛心志工教學團隊。華航／提供
華航長期深耕社區關懷與偏鄉教育，由現役華航機師與空服員組成愛心志工教學團隊。華航／提供

華航長期深耕社區關懷與偏鄉教育，六月展開系列志工授課活動，由現役華航機師空服員組成愛心教學團隊，23 日以桃園市百吉國小作為首站，透過活潑豐富的互動課程，引領孩子探索航空世界，開啟對飛行職涯的無限想像。

華航持續挹注企業資源，致力創造更多元平等的教育機會，每年定期前往在地學校推動志工服務，2025 年總計超過千名學童受惠；藉由航空知識分享與基礎英語教學，協助學童拓展國際視野，激發主動學習的精神。

華航特別為國小學童設計課程，內容從機師及空服員的工作情境、飛行前置準備、飛行中的任務到基本飛安觀念，以有趣易懂的自製教材搭配遊戲化問答，引領孩子逐步認識航空產業，加深學習興趣。

多次參與校園志工活動的空服員表示，每次走進校園都能感受到孩子們旺盛的好奇心與學習熱忱，擔任志工不僅是分享飛行經驗，更在陪伴孩子成長的過程中收穫珍貴的人生養分。華航亦捐贈中英文雙語繪本，經由廣泛閱讀，鼓勵學童培養包容、愛與自我成長的重要價值。志工團隊後續也將前往桃園市溪海國小、竹圍國小、菓林國小及山豐國小辦理航空教育課程，持續將航空知識與飛行夢想帶入校園。

六月佳節時分，華航也攜手桃園在地公益夥伴華山基金會大園站舉辦長者關懷活動，志工團隊深入社區，送上生活用品與節慶祝福，陪伴獨居長者溫馨過節。自 2016 年起，華航即投入社區銀髮關懷行動，每逢農曆春節、端午及中秋節定期探訪長者，以實際行動關懷在地需求，落實企業回饋社會的承諾。

「飛更遠，愛無限」，華航今年已陸續舉辦桃園及高雄接力淨灘環保行動，全年度訂閱遠見．天下雜誌合作月刊贈送桃園、南投、花蓮地區共 84 所學校，贊助「第四屆愛無限國際義診」超件行李等社會服務計畫等，即將到來的暑假也將登場公益體育營等活動，積極串聯企業資源與社會力量，讓愛與溫暖飛往更多地方。

華航 空服員 機師

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