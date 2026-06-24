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「你該去讀書」教育部冒出山寨帳號 政次提醒：別被詐騙利用
社群平台Threads近日出現冒用教育部名義的假帳號，雖已遭大量網友檢舉下架，但過程中卻發生「誤傷友軍」插曲，部分網友誤將正版教育部帳號認成假帳號換殼。對此，教育部表示，將持續提醒網友注意這個現象，以免被詐騙或被不當利用。
該假帳號以「中華民國教育部」為名，首篇貼文寫下「你應該去讀書，而不是在Threads上發文」，第二篇則發文稱「～教育部有脆啦～」，短短數小時便吸引數千人按讚、數百人追蹤。
不過，隨即有網友發現該帳號並非官方帳號，截圖發文提醒，不少網友傻眼直呼按了追蹤，沒想到竟然是假的；也有人認為貼文語氣刻意引戰，與教育部一貫風格明顯不符，紛紛響應檢舉。然而，在檢舉潮中，也有部分網友誤將擁有官方藍勾勾認證的教育部Threads帳號「教育部雅婷」認成冒牌帳號改名換殼，導致正版帳號無辜遭到波及。
對此，教育部政務次長張廖萬堅今日出席立法院教育及文化委員會受訪時回應，再次提醒大家，網路上確實存在許多假帳號與冒名情形，教育部將持續提醒網友注意這個現象，以免被詐騙或被不當利用。
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