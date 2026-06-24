校園食安 營養午餐專法 催生聲起
廿二縣市免費營養午餐政策即將上路，然而全台約有一七七萬名學童，卻前僅有約七百位學校營養師，人均服務學生數約達二千五百人。
餐盒食品公會全國聯合會、營養師公會全國聯合會昨共同呼籲，盡速制定營養午餐專法，建立合理餐費機制、優先使用國產可溯源食材、補足營養師人力，並強化食安把關。
中華民國營養師公會全聯會理事長黃孟娟表示，台灣七至十八歲的兒童及青少年中，平均每三人就有一人過重或肥胖，顯示代謝性慢性疾病有年輕化、早發化的趨勢。
黃孟娟提到，目前日本、南韓平均一位營養師，約照顧五百至五百五十名學童；然而台灣服務學生數卻高達達二千五百人，因此希望能推動全國一致的營養午餐專法，增加學校營養師人力配置。
中華民國餐盒食品商業同業公會全聯會理事長陳明信表示，目前各縣市營養午餐經費差異相當大，例如有些縣市每餐補助可達六十元以上，但部分南部學校每餐僅約五十六元，且還必須包含廚餘處理費用；此外，財劃法回歸地方後，恐降低國產食材的使用比例，所以一定要有專法。
民進黨立委陳培瑜則說，新版財劃法實施後，國產食材補助改由地方自主負擔，未來是否持續編列相關經費仍待觀察；此外，各縣市營養師人力配置與重視程度不一，存在城鄉落差；食農教育雖已立法推動，但地方執行方式與資源條件差異甚大。針對上述議題，國教署正持續與廿二個縣市政府協調溝通。
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