4大破產 教團籲廢校事會議

校事會議爭議不斷，九大教師工會、全教總等教團，昨再針對校事會議提出建言。九大教師工會批評，校事會議正面架空校長責任、外行宰制內行、扭曲專業、管教缺乏強制力等「四大破產」，呼籲朝野立委盡速審查「解聘辦法」，讓教育部啟動廢除校事會議程序；全教總也主張改革，要求廢除校事會議制度。

台灣教育產業工會等九大教師工會指出，校事會議有著四大破產，包括行政疊床架屋架空校長責任，且解聘辦法強制特定案件調查小組須從人才庫中全部外聘，但實務上卻是由缺乏教學經驗的法律或非教育人員拿法條硬套，有外行宰制內行疑慮，侵犯教師專業。

工會也提到，解聘辦法將公開授課扭曲為查水表式入班觀課，嚴重影響師生互動；現行教師輔導與管教學生辦法注意事項只是行政規則，缺乏法律強制力。

台教產理事長洪維彬說，老師們動輒得咎，連日常管教都可能被校事會議調查，呼籲立法院審查解聘辦法，通知教育部啟動廢除校事會議程序。

國民黨立委羅智強表示，舉凡家長不滿學生座位安排、班級幹部選舉結果、教師在聯絡簿關心學生等情況，都可能成為投訴理由，導致教師疲於應付調查程序。部分教師即使最終證明清白，也往往歷經長達一、兩年的調查過程。他籲教育部正視基層教師面臨的恐懼與壓力，全面檢討校事會議制度。

全教總理事長葉青芪表示，原本可透過親師溝通或輔導處理的事件，被過早導入調查程序，加劇校園對立也讓合理管教空間持續萎縮，因此提出四項改革，包括廢除校事會議制度、重大案件才啟動正式調查、全面檢討輔導管教辦法與停止究責文化。

教育部表示，已在今年一月修正發布解聘辦法，強化受理判斷及案件分流機制，目前進入校事會議調查比例已降低，將持續觀察制度實際運作情形。