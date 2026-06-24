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閱讀推手 教師創意 帶動校園書香潮

聯合報／ 記者林敬家周宗禎朱冠諭黃子騰張策余采瀅洪子凱／連線報導
教育部每年都會表揚推動閱讀績優的學校、團體、個人。圖為彰泰國中國文教師蕭巧枚推出的「好書推推推」活動。圖／蕭巧枚提供
教育部每年都會表揚推動閱讀績優的學校、團體、個人。圖為彰泰國中國文教師蕭巧枚推出的「好書推推推」活動。圖／蕭巧枚提供

為鼓勵國中小推動閱讀教育部每年都會表揚全國推動閱讀績優的學校、團體和個人，其中個人獎今年共四十人獲獎。本報連線訪問其中多位閱讀推手，一探老師們如何深耕校園閱讀教育。閱讀推手們也開出暑假書單，本報從中精選十五本建議書單。

彰化縣彰泰國中老師蕭巧枚

「孩子不是不愛看書，而是不知道從哪裡開始。只要持續累積閱讀，終將在文字理解、寫作與表達上展現成效。」

蕭巧枚找來數學、音樂、美術等領域教師組成閱讀推動團隊，在彈性課程以不同主題規畫閱讀活動。另也整理圖書館館藏規畫主題書展，並與連鎖書店合作，把多元書籍帶進校園；耶誕節期間，把數百本書包裝成「閱讀盲盒」，搭配轉盤活動讓學生抽書回家閱讀。

台南市南科實中國小部老師張雅婷

「如果國家要求的滿分是十分，自己投入了廿分的推動閱讀心力。找出學生關注、喜歡的內容，才能事半功倍，家長陪讀很重要。」

張雅婷會先搜尋閱讀大量書籍，找到各領域相關延伸內容，進而提升本科不同領域知識的理解能力，減少「閱讀偏食」。她也會找有改編影視作品的書，讓學生看影片，玩遊戲、就地取材演出，或以自拍照片、美勞數位創作等方式呈現。

桃園市青溪國中老師梁玉菱

「最有成就感的是，看見一群對長篇文章沒耐心的國中生重新願意翻書，幫不愛閱讀的孩子，跨越零到一最難的那段路。」

梁玉菱把學校周邊自然人文寫進閱讀課，每班有七十本循環書，學生每天晨讀廿分鐘。讓孩子參與線上閱讀認證並公開表揚，也推動紙本閱讀護照，期末可兌換獎品。國中會考文字量愈來愈大，學生卻沒耐心讀長文，她的策略從繪本入門，學生養成閱讀習慣後，再開始閱讀短篇、長篇文章。

新北市新泰國中老師李岳庭

「希望引導學生放下手機、拿起書本，透過故事看見不同人生視角，在閱讀中增進同理心，培養理解力與解決問題的素養。」

李岳庭將英文閱讀納入校訂課程，建立英文圖書分級制度，依字彙量、句型長度及難易度區分為五級。考慮學生時間有限，他推動「書箱進班」，由教師依程度挑選書籍帶入課堂。英文領域教師共同建立教材庫後，將英文閱讀納入學生平時閱讀生活，規畫學生在國中三年閱讀十七本對應永續發展目標（SDGs）的英文課外書。

新北市重慶國中老師李瑞珊

「讓閱讀不再只是翻書寫心得，而是陪伴學生探索自我、認識世界的過程。」

該校鄰近黃昏市場，李瑞珊以「閱讀必比登」設計課程，結合在地文化與生活經驗，希望閱讀也能像平民美食一樣，找到屬於自己的滋味。像「CHILL食光」課程透過飲食文化主題書展，帶領學生閱讀飲食歷史、文化變遷，再延伸到板橋及學校周邊市場美食。

台中市光復國中小老師蘇渝雅

「推動閱讀，首要是改變閱讀環境。學校圖書館起初沒冷氣也昏暗，向校方提議整修，並辦理書展與活動，先把學生『騙』進圖書館。」

蘇渝雅每月固定舉辦主題書展，像法國周設計關卡讓學生闖關，學生須組隊演短劇或闖關，到圖書館找書閱讀找答案。她一開始也讓每班每月在晨讀推薦一本書，後來演變成劇團模式，學生透過演舞台劇推薦書籍，今年二月起更開始徵選「光復說書人團隊」，師生每月固定錄製一集podcast推薦好書。

台北市立弘道國中老師林嘉琪

「與其讓學生靠近我們世界，不如我們走入他們世界。」

林嘉琪認為，在ＡＩ、３Ｃ時代，學生獲取資訊方便且快速，若不能短時間抓住學生眼球，很難說服學生閱讀，她為此專研「行銷」技巧，透過學生熱愛的短影音當分組作業，讓學生分工合作完成介紹書。很多學生喜歡看言情小說，願望書單只要不要太超過，她會盡量滿足學生需求，「先讓他們進來圖書館才是第一步。」

聯合報「好讀周報」預計七月六日起完整報導閱讀推手精彩故事與更多暑假書單。

教育部 校園 閱讀

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