閱讀推手 教師創意 帶動校園書香潮

為鼓勵國中小推動閱讀，教育部每年都會表揚全國推動閱讀績優的學校、團體和個人，其中個人獎今年共四十人獲獎。本報連線訪問其中多位閱讀推手，一探老師們如何深耕校園閱讀教育。閱讀推手們也開出暑假書單，本報從中精選十五本建議書單。

彰化縣彰泰國中老師蕭巧枚

「孩子不是不愛看書，而是不知道從哪裡開始。只要持續累積閱讀，終將在文字理解、寫作與表達上展現成效。」

蕭巧枚找來數學、音樂、美術等領域教師組成閱讀推動團隊，在彈性課程以不同主題規畫閱讀活動。另也整理圖書館館藏規畫主題書展，並與連鎖書店合作，把多元書籍帶進校園；耶誕節期間，把數百本書包裝成「閱讀盲盒」，搭配轉盤活動讓學生抽書回家閱讀。

台南市南科實中國小部老師張雅婷

「如果國家要求的滿分是十分，自己投入了廿分的推動閱讀心力。找出學生關注、喜歡的內容，才能事半功倍，家長陪讀很重要。」

張雅婷會先搜尋閱讀大量書籍，找到各領域相關延伸內容，進而提升本科不同領域知識的理解能力，減少「閱讀偏食」。她也會找有改編影視作品的書，讓學生看影片，玩遊戲、就地取材演出，或以自拍照片、美勞數位創作等方式呈現。

桃園市青溪國中老師梁玉菱

「最有成就感的是，看見一群對長篇文章沒耐心的國中生重新願意翻書，幫不愛閱讀的孩子，跨越零到一最難的那段路。」

梁玉菱把學校周邊自然人文寫進閱讀課，每班有七十本循環書，學生每天晨讀廿分鐘。讓孩子參與線上閱讀認證並公開表揚，也推動紙本閱讀護照，期末可兌換獎品。國中會考文字量愈來愈大，學生卻沒耐心讀長文，她的策略從繪本入門，學生養成閱讀習慣後，再開始閱讀短篇、長篇文章。

新北市新泰國中老師李岳庭

「希望引導學生放下手機、拿起書本，透過故事看見不同人生視角，在閱讀中增進同理心，培養理解力與解決問題的素養。」

李岳庭將英文閱讀納入校訂課程，建立英文圖書分級制度，依字彙量、句型長度及難易度區分為五級。考慮學生時間有限，他推動「書箱進班」，由教師依程度挑選書籍帶入課堂。英文領域教師共同建立教材庫後，將英文閱讀納入學生平時閱讀生活，規畫學生在國中三年閱讀十七本對應永續發展目標（SDGs）的英文課外書。

新北市重慶國中老師李瑞珊

「讓閱讀不再只是翻書寫心得，而是陪伴學生探索自我、認識世界的過程。」

該校鄰近黃昏市場，李瑞珊以「閱讀必比登」設計課程，結合在地文化與生活經驗，希望閱讀也能像平民美食一樣，找到屬於自己的滋味。像「CHILL食光」課程透過飲食文化主題書展，帶領學生閱讀飲食歷史、文化變遷，再延伸到板橋及學校周邊市場美食。

台中市光復國中小老師蘇渝雅

「推動閱讀，首要是改變閱讀環境。學校圖書館起初沒冷氣也昏暗，向校方提議整修，並辦理書展與活動，先把學生『騙』進圖書館。」

蘇渝雅每月固定舉辦主題書展，像法國周設計關卡讓學生闖關，學生須組隊演短劇或闖關，到圖書館找書閱讀找答案。她一開始也讓每班每月在晨讀推薦一本書，後來演變成劇團模式，學生透過演舞台劇推薦書籍，今年二月起更開始徵選「光復說書人團隊」，師生每月固定錄製一集podcast推薦好書。

台北市立弘道國中老師林嘉琪

「與其讓學生靠近我們世界，不如我們走入他們世界。」

林嘉琪認為，在ＡＩ、３Ｃ時代，學生獲取資訊方便且快速，若不能短時間抓住學生眼球，很難說服學生閱讀，她為此專研「行銷」技巧，透過學生熱愛的短影音當分組作業，讓學生分工合作完成介紹書。很多學生喜歡看言情小說，願望書單只要不要太超過，她會盡量滿足學生需求，「先讓他們進來圖書館才是第一步。」

聯合報「好讀周報」預計七月六日起完整報導閱讀推手精彩故事與更多暑假書單。