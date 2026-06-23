錦連為何寫「守夜的壁虎」 鐵博解密電報員詩人寫在鐵軌上的人生電文
身為鐵路電報員的詩人錦連，經常在侷促、寂靜的深夜電報房中孤獨地守望，唯有壁虎、蚊子與飛蛾相伴，其代表詩集因此名為「守夜的壁虎」。國家鐵道博物館籌備處即起推出「鐵道詩人錦連特展：從《守夜的壁虎》到『吝嗇的蜘蛛』」，以錦連為主角，透過珍貴手稿、鐵道電報文物及沉浸式場景重現，帶領觀眾走進電報房與詩作交織的創作世界。
鐵博籌備處表示，希望讓展覽引領不認識錦連的朋友，透過電碼的長短節奏，重新解讀這份寫在軌道上的「人生電文」。
錦連本名陳金連，1928年生於彰化鐵道家族，父親陳園早年為車站站務員，一路晉升到台鐵調度所主任。錦連於1943年自「台灣鐵道協會鐵道講習所」畢業後也投身鐵路現場，長年於電報室執勤的他，常趁著空檔，信手拈來公務電報紙的背面進行創作。展場中特別展出帶有「台灣鐵路管理局」印記的電報紙原件手稿，這些與鐵道日常共生的珍貴載體，反映錦連靈感來臨時，提筆疾書的實質物證。
錦連在台鐵的電報業務職涯，完整歷經了日本時代基於摩爾斯電報技術的「片假名電碼」、戰後初期「國文電碼」，到後來台鐵特有「國音電碼」等三種符碼制度的轉換。他在1946年參與首期國文電報訓練，1951年完成國音電報受訓，是技術體系轉換的核心尖兵。展覽特別於現場模擬電報房場景，除了展示珍貴的「測可變電阻機」等鐵道電報文物，亦設置摩爾斯電鍵互動裝置，邀請觀眾親身體驗當年電報員發送電報的情境。
時常值夜班的錦連，如同其詩集名稱「守夜的壁虎」所述，在侷促、寂靜的深夜電報房中孤獨地守望，唯有壁虎、蚊子與飛蛾相伴。而在面對政權交替、語言從日語轉轍為華語的艱辛年代，他更自比為「吝嗇的蜘蛛」，字斟句酌地珍惜每一個得來不易的語彙。展場特別透過錦連詩作的梳理與沉浸式場景的再造，呈現其當年身處電報房的幽閉孤獨以及面對語言轉變時的謹慎。
●「鐵道詩人錦連特展：從《守夜的壁虎》到『吝嗇的蜘蛛』」即起至12月13日止免費開放參觀，歡迎大家蒞臨感受鐵道與文學交織出的鋼鐵柔情。
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