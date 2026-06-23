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「第五級保全」入校查緝毒品 EdYouth憂衝擊學生權益：應說明職責

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
面對校園毒品問題日益嚴重，行政院近日宣布引進具備軍警資歷的「第五級保全」協助學校查緝毒品。示意圖／AI生成
面對校園毒品問題日益嚴重，行政院近日宣布引進具備軍警資歷的「第五級保全」協助學校查緝毒品。示意圖／AI生成

行政院近日宣布多項掃毒政策，預計於校園內納入「第五級保全」，使具一定體力和能力的退休軍警人員，協助學校查緝毒品與毒駕，並與警方、憲兵與調查單位進行聯防，讓警察在有情資時可入校查緝。學生團體EdYouth台灣一滴優教育協會擔心會衝擊學生權益，呼籲教育部應明確說明其職責與法律依據等。

EdYouth表示，行政院所提出的第五級保全，未明確說明其職責與聘用條件，實際運作模式、介入標準及與學校既有機制的銜接方式仍有許多疑問。尤其在學校與警察單位簽訂支援協定後，未來警察得於有情資時進入校園查緝或協助，相關法源依據、執行方式、權責分工等更應公開說明，以避免與學生權益保障間引發爭議。

2017年教育部正式宣布教官退出校園，改由「學務創新人力」負責校園安全、藥物濫用防制、偏差行為預防與輔導等業務。EdYouth認為，教育部應以通盤檢討學創人力現有來源、結構與待遇為優先，同時強化學創人員的教育與輔導知能；讓第一線人員具備足夠的量能來預防與應對，並且避免於人力配置上疊床架屋。

此外，EdYouth提醒，反毒政策不應僅從管理與查緝角度出發，更應重視學生權益保障。對於可能接觸毒品、甚至已經使用毒品的學生，政府應以協助、支持與陪伴的角度介入，避免貼標籤或污名化。

EdYouth指出，毒品防制工作關鍵不僅在於查緝，更在於事前預防與支持系統的建立。根據台北市政府教育局統計，納入貫穿式處遇的青少年中，47％有焦慮問題、59％有憂鬱問題。青少年接觸毒品的原因，多與課業壓力、情緒困擾、人際關係或家庭因素有一定關聯。若能及早提供心理支持與輔導資源，將有助於降低誤用或接觸毒品的風險。

針對反毒教育，EdYouth指出，現行校園宣導多以恐嚇的方式為主，對預防青少年接觸毒品的效果有限，且內容多年來大同小異，較少教導學生面對誘惑時如何求助，認為應著重培養學生辨識風險與判斷能力，建立正確識毒與用藥觀念，才能從根本提升教育及防制的成效。

最後，EdYouth強調，毒品防制工作不能只依賴學校，更應回到家庭支持系統的建立。家庭教育在青少年成長過程中扮演關鍵角色，政府除了投入校園反毒資源外，也應同步強化家庭和親職教育及家庭支持服務，協助家長建立與孩子溝通的能力，營造更完善的防護網絡。

保全 毒品 校園

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