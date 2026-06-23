鐵道詩人錦連特展台北登場 1377件文物破譯詩作
將難解的摩爾斯電碼、鐵道零件融入詩作，已故詩人錦連過去任職台鐵近40年，以文字留住大時代軌跡，鐵博館今天起推出錦連特展，則以文物為大眾破譯藏在錦連詩作中的細節。
「鐵道詩人」錦連（1928-2013）本名為陳金連，受父親任職於台鐵影響，錦連在1943年自「台灣鐵道協會鐵道講習所」畢業後也投身鐵路事務工作，1949年他經同事介紹接觸「潮流」雜誌，因而開始提筆創作。
錦連家屬近年將1377件手稿、照片等文物捐贈給國家鐵道博物館籌備處，歷經爬梳整理，匯聚為「鐵道詩人錦連特展：從『 守夜的壁虎』到『 吝嗇的蜘蛛』」，開幕式今天舉行，文化部文化資源司司長陳修程也代表獻花感謝錦連家屬的捐贈。
錦連的女兒陳嘉惠說，錦連是在鐵道工作服務並寫詩的詩人，父親告訴她曾在台鐵員工澡堂泡澡，還為此寫下一首詩，她不禁聯想是否就是鐵博館現址的澡堂，回顧父親人生最精華的時段都在鐵路局度過，還有以電報紙背面書寫的手稿，這些都是最契合鐵博館的，他們才決定將文物捐贈給鐵博館。
展覽以時間軸帶領觀眾推進錦連人生軌跡，其中便有展出帶有「台灣鐵路管理局」印記的電報紙原件手稿，可以看見歷經錦連作為資深台鐵電報員，一路學習日本時代基於摩爾斯電報技術的「片假名電碼」、戰後初期「國文電碼」，到後來台鐵特有「國音電碼」等3種符碼制度，都可映照於他不同階段的創作。
展中特別設立摩爾斯電鍵互動裝置，讓觀眾可體驗當年電報員發送電報的情境，也解析錦連詩作「凌晨兩點半敲打莫爾斯電鍵」中藏著短音、長音的密碼。此外，展覽也針對錦連詩作中的情境一一以文物讓觀眾代入情境，例如展中展出鈎頭道釘，對應錦連在「我的病」中寫到的「彎頭釘」。
鐵博館籌備處主任鄭銘彰表示，希望透過展覽讓大家看見錦連跨時代、跨語言的創作，也去想像他在孤寂的夜中守著電報，如同他筆下描寫的「守夜的壁虎」，如何謹慎的使用、創作文字，此次展覽與國立台灣文學館合作，跨足鐵道技術以外的策展，也找到了台灣文學與鐵道之間的共同語言。
「鐵道詩人錦連特展：從『 守夜的壁虎』到『 吝嗇的蜘蛛』」今天起展出至12月13日，地點在國家鐵道博物館材料試驗所1樓多功能展廳。
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