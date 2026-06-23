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台灣文化推手 吳靜吉獲台北戲劇獎特別貢獻獎

中央社／ 台北23日電

第二屆「台北戲劇獎」將於7月6日登場，「特別貢獻獎」將頒發給被譽為「台灣文化推手」的吳靜吉博士。吳靜吉表示，只要能與觀眾連結，各種劇場都有發展空間。

吳靜吉表示，戲劇本身就具高度自由與多元性，儘管自己並未接受過專業戲劇訓練，仍有機會參與劇場相關工作，反而因此擁有更多空間支持專業創作者。

吳靜吉說，既然要當指導老師，「就不要跟他們有任何競爭」；期許自己能以協助與支持的角色，為專業劇場人才提供更多發展機會。

根據台北市文化局發布的新聞稿，這屆「特別貢獻獎」得主吳靜吉長年在文化藝術環境、藝文學術交流等領域的卓越貢獻，對台灣當代劇場及藝文環境帶來深遠影響。

吳靜吉現為政治大學名譽教授、中山大學榮譽講座教授。在明尼蘇達大學研讀教育心理學時，他省吃儉用觀賞各類表演，赴紐約加入著名的La MaMa實驗劇坊。返台後，吳靜吉與金士傑等人合作成立蘭陵劇坊，並積極推動「青少年戲劇推廣計畫－超級蘭陵王戲劇比賽」以及紙風車兒童藝術工程等，影響深遠。

吳靜吉說，「戲劇」其實是人際關係連結的最好途徑，不僅能了解自己，也能學習跟別人相處、了解他人，更可以讓人了解世界的可能性很大。「戲劇」具備如同「社會處方箋」的功能，是促進人際連結與社會理解的重要媒介，也是劇場藝術最具魅力之處。

第二屆台北戲劇獎頒獎典禮將於7月6日在台北表演藝術中心球劇場舉行。頒獎典禮電視直播將於當晚7時起於華視主頻LIVE播出；聚光大道暨頒獎典禮線上轉播可鎖定LINE TODAY及台北戲劇獎官方YouTube頻道。

劇場 藝術

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