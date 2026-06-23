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教育部推學校午餐國際交流 培養跨文化溝通力

中央社／ 台北23日電

教育部今天在新北福和國中舉辦學校午餐國際交流活動，讓台灣、韓國義大利學生面對面，分享各國的午餐文化和飲食特色，在披薩、海苔飯捲的碰撞中，培養跨文化溝通能力。

今天在新北市福和國中舉辦的活動，邀請校內來自義大利、韓國及台灣的學生，面對面介紹彼此家鄉的午餐文化與飲食特色，並一同體驗手作義式披薩、韓式海苔飯捲，感受彼此國家的特色午餐。

教育部指出，這項活動透過食譜交換、面對面交流分享及品嘗異國午餐等多元方式，引導學生體驗不同文化的飲食風貌，觀察和比較各國校園的差異；交流過程中還要融入口語表達，強化跨文化溝通能力。

教育部表示，活動期望學生在探索世界各地飲食文化的過程中，培養國際文化理解與多元視角，進一步落實飲食教育，讓校園學習更加豐富多元。未來將持續推動相關活動，鼓勵更多學校加入國際交流行列，共同打造具全球視野的飲食教育環境。

教育部 義大利 韓國

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