苗栗、嘉義跨域合作演出「雙城交響」音樂會 6月26日起開放索票
苗栗縣文化觀光局將於7月11日（周六）晚間7點30分在文觀局中正堂演藝廳舉辦苗栗縣青少年國樂團及嘉義民族管弦樂團音樂會「雙城交響─串流福爾摩沙」，這場音樂會採索票入場，6月26日（周五）上午9點起於文觀局一樓服務台、苗栗高鐵站、台鐵竹南站、台鐵苗栗站旅遊服務中心開放免費索取入場券，每人限索4張，索完為止，縣府歡迎民眾一同來欣賞精采演出。
苗栗縣文化觀光局表示，這次演出以「雙城交響」為主軸，盼促進苗栗與嘉義兩地樂團深度交流，透過聯合排練與合演機制，建立跨縣市藝文合作模式，擴大國樂藝術的區域影響力。音樂會內容將台灣多元族群與地方風土融合，轉化為豐富的音樂語彙，藉由舞台展演呈現福爾摩沙的文化底蘊與當代風貌，彰顯國樂作為文化敘事載體的重要角色。
此外，這項表演計畫也著重培育青年世代，透過專業演奏家帶領青少年團員共同演出，強化合奏默契與舞台經驗，建立世代傳承機制，希望為台灣國樂持續注入創新的動能，並逐步拓展國際視野。
縣府歡迎各界愛樂人士及鄉親於7月11日前來欣賞，共同感受一場融合文化與藝術的音樂饗宴。相關演出資訊可上苗栗縣文化觀光局網站（http://www.mlc.gov.tw/）查詢。
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