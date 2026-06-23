苗栗、嘉義跨域合作演出「雙城交響」音樂會 6月26日起開放索票

近期各縣市陸續推動免費營養午餐政策，預計自今年起全國22縣市將全面實施。然而目前台灣尚未如日本、韓國設置專法，系統性規範預算與品質，目前《學校午餐及飲食教育條例》（營養午餐專法）仍在立法院教育及文化委員會審議中。民進黨立委陳培瑜今（23）日與餐盒食品公會全國聯合會、營養師公會全國聯合會共同舉辦「午餐吃飽、營養顧好，孩子才會好」學生餐盤體驗活動，期盼透過專法建立飲食教育、合理餐費機制、優先使用國產可溯源食材、補足營養師人力並強化食安把關，完善校園午餐制度。

2026-06-23 14:29