結合AI科技元素 北曲相聲大會重現眷村娛樂時光
桃園曾孕育86個眷村，相聲與眷村文化密不可分。台北曲藝團駐點「南崁兒童藝術村」邁入第6年，今年將舉辦「相聲大會@桃園」，活動將於6月27日下午2時30分在中壢藝術館音樂廳登場，匯聚老、中、青三代相聲演員同台，並結合AI科技元素，把昔日眷村娛樂搬進現代劇場。
北曲自2020年起進駐由老建築活化的兒藝村，每年舉辦10場免費傳統說唱演出，6年來陪伴無數親子成長，更淬鍊出洪子晏、吳思偉、宋明翰、吳胤頡等青年相聲演員。
北曲團長葉怡均表示，兒藝村連續6年深耕推出「崁崁而談」系列，以相聲、快板、說書等形式，讓老建築轉化為互動式說唱基地；常態演出也為新人搭建舞台，目前已培育國小生的「少兒團」、國高中生的「好Young黨」，深具曲藝傳承意義。
北曲文教部執行長陳如婕指出，國立傳統藝術中心駐團演訓習藝生劉旭康，自幼受父親劉爾金薰陶，以「父子同台」為目標，2年來既精進表演技巧，也擔任兒藝村常駐演員；此次將與父親合演經典段目，鬥嘴火花備受期待。
台北曲藝團表示，「相聲大會@桃園」節目包括劉爾金父子主持秀與「繞口令」、萬事問AI的「神咒大師404」、被提詞機歡癲硬控的「龍鳳特誤Two」、傳授婚戀生存術的「男大不婚」，以及充滿職業BGM的「勞動號子」，歡迎民眾欣賞。
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