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議員憂校園霸凌調查期間受害者不敢上學 竹縣府：可隔離保護

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
校園霸凌案件受到關注，新竹縣議員呂宛庭指出，不少家長反映校方雖依規啟動調查，但處理期間受害學生仍可能持續遭受霸凌，甚至被迫轉學，呼籲縣府強化預防與輔導機制。圖／報系資料照
校園霸凌案件受到關注，新竹縣議員呂宛庭指出，不少家長反映校方雖依規啟動調查，但處理期間受害學生仍可能持續遭受霸凌，甚至被迫轉學，呼籲縣府強化預防與輔導機制。圖／報系資料照

校園霸凌案件受到關注，新竹縣議員呂宛庭指出，不少家長反映校方雖依規啟動調查，但處理期間受害學生仍可能持續遭受霸凌，甚至被迫轉學，呼籲縣府強化預防與輔導機制。縣府表示，疑似案件24小時內即須通報，必要時可調整座位、課表或班級隔離保護。

呂宛庭指出，近年校園霸凌案件層出不窮，除傳統校園衝突外，網路與社群平台霸凌問題也越來越普遍。她接獲不少家長陳情，認為現行校園霸凌調查流程雖有處理機制，但從通報到完成調查仍需一定時間，期間受害學生可能持續面臨壓力與風險，甚至因此不敢上學。

呂宛庭認為，受教權不應只保障加害者，被害學生及其他同學同樣享有安心學習的權利，不應出現受害者被迫轉學的情況。她也建議縣府參考挪威、芬蘭等國作法，從小培養同理心教育，透過旁觀者教育讓學生理解霸凌對他人的傷害，從根本降低霸凌事件發生。

此外，呂宛庭指出，霸凌問題不應全由學校承擔責任，家庭教育、社會環境及網路社群都可能影響孩子行為。她認為許多孩子的是非觀念、界線感與面對衝突的方式，往往來自家庭教育，因此應加強親職教育、家庭支持及高風險家庭訪視，協助家長掌握孩子在校狀況。

她也建議強化校園心理輔導及社工資源，並檢討相關制度，兼顧加害學生輔導與被害者權益，避免青少年因誤認未成年不需負責而產生偏差行為。

新竹縣教育局長蔡淑貞表示，學校只要接獲疑似霸凌案件，不論由家長、學生、教職員工檢舉，或經媒體報導得知，都必須於24小時內完成校安通報。若評估學生間有立即衝突風險，學校可透過調整座位、課表或班級等方式緊急隔離，避免雙方接觸。

蔡淑貞指出，案件通報後須於3日內決定是否受理，後續再調查及審議程序。除案件處理外，縣府也持續透過開學宣導、親職教育及學生輔導等措施預防霸凌發生，並針對高風險學生進行主動關懷與追蹤，希望及早發現問題、降低校園霸凌風險。

校園 霸凌 新竹

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