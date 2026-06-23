擁抱暑假！教育部、文化部攜手推出數百場活動等你來探索

教育部今舉辦「MUSE大玩家－轉轉探索隊」啟動記者會，整合國立社教機構、國立故宮博物院與文化部所屬文化機構，於暑假推出超過140場講座、500場研習、250場營隊及約780場展演活動，鼓勵學生培養興趣並拓展學習視野，展開今夏最有趣的探索冒險。

教育部表示，今年活動以「轉轉探索隊」為主題，結合摩天輪概念，象徵從不同角度探索知識，並透過沉浸式展覽與互動設計，引導學生在假期中持續學習。

暑期活動延續集章機制，民眾可持集點卡或透過「iMuseum臺灣」App電子集章，跨縣市參訪並集滿3點即可兌換摩天輪造型推廣品，利用電子集章還可額外參加抽獎活動。今年更首度推出館所專屬「隱藏任務」，有22個館所加碼設計專屬限定的隱藏版摩天輪車廂，必須親自到館完成任務才能蒐集。

在展覽部分包括國立海洋科技博物館「極地探險特展」，透過台灣科研與極地發現揭開冰層祕密，探討永續與環境議題；國立自然科學博物館「和熱共榮-人‧環境與地熱的永續對話特展」，從神話與傳說中看見關於地熱的集體想像與特質，探討人如何與地熱能、地球環境永續共生。

國立科學工藝博物館推出「職探任意門」職涯探索展，以沉浸式微型城市引導學生認識多元職業；國立台灣圖書館辦理原創繪本暨圖像展，呈現創作歷程與理念。

文化館所部分，國立台灣博物館推出「第六次大滅絕」特展，關注生態與物種議題；國家鐵道博物館籌備處則推出鐵道文化相關展覽。另國立故宮博物院推出「神獸再現」特展，透過文物呈現傳統文化中的奇幻想像。

教育部終身教育司長梁學政表示，教育部將持續透過整合教育與文化跨館所資源，打造多元學習平台及學習體驗，一同推動全民終身學習。

相關活動資訊，可至「MUSE大玩家－轉轉探索隊」官網（ http://muse.moe.gov.tw ）查詢。