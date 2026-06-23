社教、博物館暑假「MUSE大玩家」提供780場活動 集章可抽獎

中小學暑假即將到來，社教機構和文化機構今年持續推動「MUSE大玩家」，整合780場展演活動，親子可以持集點卡或透過「iMuseum台灣」APP電子集章，兌換獎品和參加抽獎。

教育部、文化部、國立故宮博物院今天一同召開記者會，宣傳暑假7、8月間的系列活動，預計有超過140場講座、500場研習、250場營隊及約780場展演活動，涵蓋科學、人文與藝術領域。

教育部終身教育司長梁學政表示，博物館與圖書館為重要知識資源場域，期盼親子一同到國立社教機構與文化機構尋找知識世界，體驗自主學習的樂趣。

暑期活動延續集章機制，民眾可持集點卡或透過「iMuseum台灣」APP電子集章，跨縣市參訪並集滿3點即可兌換摩天輪造型推廣品，利用電子集章還可額外參加抽獎活動。

今年更首度推出館所專屬「隱藏任務」，有22個館所加碼設計專屬限定的隱藏版摩天輪車廂，必須親自到館完成任務才能蒐集。相關資訊可參考「MUSE大玩家-轉轉探索隊」官方網站。