聽新聞
0:00 / 0:00
社教、博物館暑假「MUSE大玩家」提供780場活動 集章可抽獎
中小學暑假即將到來，社教機構和文化機構今年持續推動「MUSE大玩家」，整合780場展演活動，親子可以持集點卡或透過「iMuseum台灣」APP電子集章，兌換獎品和參加抽獎。
教育部、文化部、國立故宮博物院今天一同召開記者會，宣傳暑假7、8月間的系列活動，預計有超過140場講座、500場研習、250場營隊及約780場展演活動，涵蓋科學、人文與藝術領域。
教育部終身教育司長梁學政表示，博物館與圖書館為重要知識資源場域，期盼親子一同到國立社教機構與文化機構尋找知識世界，體驗自主學習的樂趣。
暑期活動延續集章機制，民眾可持集點卡或透過「iMuseum台灣」APP電子集章，跨縣市參訪並集滿3點即可兌換摩天輪造型推廣品，利用電子集章還可額外參加抽獎活動。
今年更首度推出館所專屬「隱藏任務」，有22個館所加碼設計專屬限定的隱藏版摩天輪車廂，必須親自到館完成任務才能蒐集。相關資訊可參考「MUSE大玩家-轉轉探索隊」官方網站。
【編輯推薦】
▪若不能畢業對不起她...北科大畢典包小柏博士班代表致詞 已逝愛女AI現身
▪合校案卡關！高雄大學通過決議推動「這校名」 中山大學回應了
▪台大首例AI眼鏡舞弊 申請入學3離譜違規 監試人員「發現很燙」識破
▪畢典脫口「趕快結束自己」惹議 世新校長致歉：自請停職、停薪2個月
▪教師遭學生攻擊…2年89校回報 教育部要出手了：給最實質協助
▪分科數甲數乙考點全解析！師曝必考核心單元、遇「魔王題」應對心法
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。