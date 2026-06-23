快訊

郵局解定存買0050！他對比結果傻眼：一周漲幅抵7、8年利息

世足賽／保住晉級希望 阿爾及利亞兩關鍵角球2：1逆轉約旦

彭博直擊台灣炒股狂潮…待業青年借錢買股 放話「隨便買都會賺」

聽新聞
0:00 / 0:00

全教總主張廢除校事會議制 綠委反對：案件應分流

中央社／ 台北23日電
全國教師工會總聯合會理事長葉青芪（中）與國民黨立委羅智強（右2）、民進黨立委林月琴（左2）等人，23日上午在立法院舉行記者會，全教總提出4大改革主張，包括廢除校事會議制度、重大案件才啟動正式調查、全面檢討輔導管教辦法、停止究責文化等，盼讓教育回歸教育專業。中央社
全國教師工會總聯合會理事長葉青芪（中）與國民黨立委羅智強（右2）、民進黨立委林月琴（左2）等人，23日上午在立法院舉行記者會，全教總提出4大改革主張，包括廢除校事會議制度、重大案件才啟動正式調查、全面檢討輔導管教辦法、停止究責文化等，盼讓教育回歸教育專業。中央社

校園濫訴爭議不斷，全教總今天說，整體制度失衡，導致教育現場陷入高度不信任，主張廢除校事會議制。民進黨立委林月琴不支持廢除校事會議，強調案件應分流，重大違規案走正式調查，一般考核、親師爭議回到考核與行政協調。

林月琴、國民黨立委羅智強與全國教師工會總聯合會（全教總）理事長葉青芪等人，在立法院舉行記者會。

全教總指出，教師因擔心被申訴而不敢管教、校長擔心被究責而不敢支持老師、家長擔心孩子權益受損而選擇投訴，教育問題動輒被送進調查程序。真正的問題不是教師不能被監督，而是現行制度逐漸形成「有申訴就調查、有調查就究責」的運作邏輯。

葉青芪說，全教總提出4項訴求，包括廢除校事會議制度、重大案件才啟動正式調查、全面檢討輔導管教辦法、停止究責文化。讓校園除重新回到「教師安心教學、學生專心學習、家長放心託付」的教育場域。

羅智強表示，越努力教學的老師，可能會被檢舉，陷入被濫訴的恐懼，校事會議新制上路前就被質疑、上路後問題重重，教育部還沾沾自喜說過去有82%檢舉案件進入校事會議，修正後已降至22%，根本只是假象，不願改革、對問題視而不見，是施政怠惰。

羅智強說，有些案件雖未進入校事會議，仍會進到考核會。有些家長一年投訴幾十次，是在教育現場反覆發生的問題。教育部要拿出支持老師的機制，像韓國就通過「教權四法」，教育部應有具體改革作為，針對濫訴要有究責機制，正視教師的恐懼，做教師最強的後盾。

林月琴表示，學生的權益和教師的專業，絕對不是零和賽局，國家要保障學生的學習權、受教育權、人格發展權，但教師的專業自主也應給予尊重。校事會議的存廢，「我立場非常明確，不支持廢除校事會議」，但要回到制度設計初衷，不能變成校園客訴中心。

林月琴說，校事會議的改革方向，案件應該分流，重大違規案件走正式調查、依法嚴辦。一般考核、親師爭議就回到考核與行政協調。她反對濫訴，但不代表反對學生申訴，在調查結果出來前，老師已被網路傷到遍體鱗傷，在有罪推定狀況下，只會逼優秀老師離開教育現場，期待教育部給老師最充分支持。

全教總 林月琴 校園 校事會議

延伸閱讀

不滿座位安排、幹部選舉也投訴…校園信任崩解 教團提4大改革

校事會議加劇校園對立 教團籲廢除

教育部秀數據稱「校事會議案量大減」 教團不埋單籲全面廢除

台南教產工會、前議員控校事會議濫訴 行政霸凌基層教師

相關新聞

擁抱暑假 教育部、文化部攜手推出數百場活動等你來探索

教育部今舉辦「MUSE大玩家－轉轉探索隊」啟動記者會，整合國立社教機構、國立故宮博物院與文化部所屬文化機構，於暑假推出超過140場講座、500場研習、250場營隊及約780場展演活動，鼓勵學生培養興趣並拓展學習視野，展開今夏最有趣的探索冒險。

社教、博物館暑假「MUSE大玩家」提供780場活動 集章可抽獎

中小學暑假即將到來，社教機構和文化機構今年持續推動「MUSE大玩家」，整合780場展演活動，親子可以持集點卡或透過「iM...

高溫赤腳走過德國戰爭遺址 路之：學會與傷痛共存

蒂摩爾古薪舞集藝術總監路之．瑪迪霖在德國演出「路之行走」，穿著排灣族服，高溫赤腳走過漢堡二戰遺址聖尼古拉教堂。她受訪時表...

不滿座位安排、幹部選舉也投訴 校園信任崩解 教團提4大改革

近年校園輔導與管教爭議頻傳，教師遭申訴、校事會議調查及行政究責案件層出不窮。全國教師工會總聯合會今天開記者會直指問題早已不是單一個案，而是整體制度設計逐漸失衡，導致教育現場陷入高度不信任與防衛氛圍，呼籲教育部檢討現行制度，並提出廢除校事會議、停止究責文化等4項改革主張。

9大教師工會痛陳校事會議「4大破產」 籲立院退回解聘辦法

台灣教育產業工會等9大教師工會今天體檢校事會議，提出4大破產，包括行政疊床架屋、架空校長責任；黑手介入、外行宰制內行；以及扭曲專業措施，查水表式觀課；管教缺乏法定強制力，行政規則淪為無用橡皮擦。呼籲朝野立委盡速實質審查《解聘辦法》，讓教育部啟動廢除校事會議程序。

公幼危機／雙北公幼缺額大增 家長寧可多花錢也不選？

雙北公共化幼兒園驚爆逾3000缺額，創歷史新高！平價學費不再是萬靈丹，背後隱藏著雙薪家庭「無法接送、難以延托」的真實困境。面對多元教保夾擊，公幼面臨什麼生存危機？《聯合報數位版》獨家解析家長寧可多花錢也不讀的致命關鍵！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。