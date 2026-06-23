全教總主張廢除校事會議制 綠委反對：案件應分流

校園濫訴爭議不斷，全教總今天說，整體制度失衡，導致教育現場陷入高度不信任，主張廢除校事會議制。民進黨立委林月琴不支持廢除校事會議，強調案件應分流，重大違規案走正式調查，一般考核、親師爭議回到考核與行政協調。

林月琴、國民黨立委羅智強與全國教師工會總聯合會（全教總）理事長葉青芪等人，在立法院舉行記者會。

全教總指出，教師因擔心被申訴而不敢管教、校長擔心被究責而不敢支持老師、家長擔心孩子權益受損而選擇投訴，教育問題動輒被送進調查程序。真正的問題不是教師不能被監督，而是現行制度逐漸形成「有申訴就調查、有調查就究責」的運作邏輯。

葉青芪說，全教總提出4項訴求，包括廢除校事會議制度、重大案件才啟動正式調查、全面檢討輔導管教辦法、停止究責文化。讓校園除重新回到「教師安心教學、學生專心學習、家長放心託付」的教育場域。

羅智強表示，越努力教學的老師，可能會被檢舉，陷入被濫訴的恐懼，校事會議新制上路前就被質疑、上路後問題重重，教育部還沾沾自喜說過去有82%檢舉案件進入校事會議，修正後已降至22%，根本只是假象，不願改革、對問題視而不見，是施政怠惰。

羅智強說，有些案件雖未進入校事會議，仍會進到考核會。有些家長一年投訴幾十次，是在教育現場反覆發生的問題。教育部要拿出支持老師的機制，像韓國就通過「教權四法」，教育部應有具體改革作為，針對濫訴要有究責機制，正視教師的恐懼，做教師最強的後盾。

林月琴表示，學生的權益和教師的專業，絕對不是零和賽局，國家要保障學生的學習權、受教育權、人格發展權，但教師的專業自主也應給予尊重。校事會議的存廢，「我立場非常明確，不支持廢除校事會議」，但要回到制度設計初衷，不能變成校園客訴中心。

林月琴說，校事會議的改革方向，案件應該分流，重大違規案件走正式調查、依法嚴辦。一般考核、親師爭議就回到考核與行政協調。她反對濫訴，但不代表反對學生申訴，在調查結果出來前，老師已被網路傷到遍體鱗傷，在有罪推定狀況下，只會逼優秀老師離開教育現場，期待教育部給老師最充分支持。